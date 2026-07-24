От 22 юли до 22 август Слънцето преминава през знака Лъв - период, който според астрологията насочва фокуса към креативността, творческото изразяване и желанието да покажем най-доброто от себе си на света, без да се страхуваме. След по-интровертния сезон на Рака, енергията се променя и вддъхва повече смелост, инициативност и стремеж към лични успехи.

Лъвът е огнен знак, управляван от Слънцето, затова този период традиционно се свързва със самочувствие, лидерски качества и желание за изява. Астролозите смятат, че това е подходящ момент да се започнат нови творчески проекти, да се развиват лични таланти и да се работи по цели, които дълго са били отлагани.

Сезонът на Лъва е свързан и с романтиката, празниците и социалния живот. Това е време, в което много хора изпитват желание да прекарват повече време с приятели и семейство, да пътуват, да посещават концерти и фестивали или просто да се наслаждават на летните дни. Според астрологичните прогнози периодът благоприятства новите запознанства и укрепването на съществуващите връзки.

Важни астрологични събития

Тазгодишният сезон на Лъва е определян като по-динамичен от обичайното заради съвпадението на няколко значими астрологични събития. Сред тях са приключването на ретроградния Меркурий, ретроградното движение на Сатурн и Новолунието със слънчево затъмнение в Лъв през август, което според астролозите бележи начало на нов личен етап за мнозина.

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Телец

По време на сезона на Лъва обръщането назад и носталгията няма да помогнат за решаването на проблемите ви. Слънчевото затъмнение в Лъв на 12 август може временно да ви забави, тъй като поставя началото на нов цикъл в живота ви, но само ако продължавате да се фокусирате върху старите си грешки. Не бъдете прекалено критични към себе си – миналото не може да бъде променено.

Вместо това извлечете поуките и не повтаряйте същите грешки. До края на месеца ще започнете да виждате положителна промяна и в професионалното си развитие благодарение на увереността си и на способността да гледате напред.

Лъв

Опозицията на Плутон във Водолей ви дава необходимия тласък, за да постигнете целите си. Възможно е обаче да осъзнаете, че вече не искате да следвате досегашния си път, особено след като влиянието на Юпитер разширява възможностите ви за професионално развитие в нови посоки.

Промяната ще стане по-осезаема около слънчевото затъмнение на 12 август. Именно тогава ще ви бъде по-лесно да мислите нестандартно и да разгърнете творческия си потенциал. Космическите влияния ви насърчават да експериментирате, да изследвате нови възможности и да решите в каква посока искате да продължите. Синята Луна на 19 август ще ви даде шанс да направите важна промяна, ако сте готови да се възползвате от възможността.

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Скорпион

Промяната на лунните възли на 26 юли поставя началото на период, в който ще можете да блеснете, въпреки че около вас има напрежение, свързано с колеги, договори и професионални партньорства. Всичко това може да ви носи сериозен стрес.

Добрата новина е, че слънчевото затъмнение на 12 август ще ви даде възможност да започнете начисто с хората, с които работите. Постепенно атмосферата ще се подобри, а отношенията ще станат по-хармонични. Този период ще засили самоувереността ви и ще ви помогне да продължите напред, дори ако работните предизвикателства изглеждат безкрайни.

Водолей

Предстоящият месец ще ви накара да преосмислите най-важните си лични взаимоотношения, особено около слънчевото затъмнение в Лъв на 12 август. Това ще ви помогне да разберете по-добре динамиката в отношенията си и начина, по който можете да ги развивате. Имайте предвид, че може да изпитате желание сами да определяте правилата във връзките си. Южният лунен възел активира сектора на романтичните отношения, което може да предизвика напрежение или неразбиране с партньора или с хората, с които сте емоционално свързани.

Вместо да премълчавате важни неща, бъдете открити и честни за случващото се в живота ви. Така ще избегнете излишни ревност и недоразумения през следващите седмици. След като Слънцето навлезе в Дева на 22 август, ще настъпи подходящ момент за откровени разговори и за укрепване на близостта с важните за вас хора. До края на лятото желанието да изградите стабилна и смислена връзка ще бъде сред основните ви приоритети.

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