След седмици на напрежение, неочаквани забавяния и емоционални разговори вторият ретрограден Меркурий за 2026 г. приключва. На 23 юли планетата привидно възобновява нормалното си движение по небето, след като от 29 юни изглеждаше, че се движи назад.

Според астрологичните вярвания това бележи края на период, който често се свързва с проблеми в комуникацията, затруднения при пътуванията, технически неизправности и възможности за преосмисляне на минали събития.

Какво символизира ретроградният Меркурий?

В астрологията Меркурий се свързва с общуването, ученето, пътуванията, технологиите, документите и вземането на решения. Когато планетата е ретроградна, астролозите смятат, че именно тези области могат да се развиват по-бавно или да бъдат съпътствани от повече предизвикателства. През този период е възможно имейли да останат без отговор, графиците да се променят неочаквано, а стари разговори и нерешени въпроси отново да излязат на преден план.

Според много астролози влиянието на ретроградния Меркурий не изчезва мигновено с края на периода. Следва т.нар. „сенчест период“, който според астрологичните прогнози ще продължи до началото на август. Смята се, че през това време нещата постепенно започват да се подреждат, а хората имат възможност спокойно да приложат наученото през последните седмици.

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Време за равносметка, а не за страх

Астролозите често подчертават, че ретроградните периоди не създават нови проблеми, а по-скоро изваждат наяве вече съществуващи такива. От тази гледна точка те предоставят възможност за размисъл, преоценка на приоритетите и по-внимателно планиране на следващите стъпки. Вместо да се възприема като неблагоприятен период, ретроградният Меркурий според астрологичните вярвания може да бъде време за анализ, решаване на стари проблеми, приключване на определен цикъл и подготовка за ново начало.

Кои зодии може да усетят най-силно промяната?

Според астролозите най-осезаем символичен преход след края на ретроградния Меркурий могат да почувстват представителите на:

Рак

Овен

Близнаци

Водолей

Риби

Според астрологичните тълкувания именно тези знаци могат първи да усетят повече яснота в комуникацията, по-лесно вземане на решения и постепенно намаляване на напрежението, натрупано през последните седмици.

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