Ретроградният Меркурий е едно от най-обсъжданите астрологични явления всяка година. Макар често да се свързва със забавяния, технически проблеми и нарушена комуникация, астролозите смятат, че истинската му цел е съвсем различна - да ни накара да забавим темпото, да погледнем назад и да довършим всичко, което сме оставили незавършено.

Тази година Меркурий навлиза в ретроградно движение на 30 юни и ще остане такъв до 24 юли, преминавайки през знака Рак. Именно това прави периода по-емоционален от обичайното. Предстоят съдбовни срещи, изчистване на стари модели и време да се обърнем към себе си.

Защо ретроградният Меркурий в Рак е различен?

Според американската астроложка Галит Райман - този ретрограден период няма за цел просто да обърка ежедневието ни. Напротив, той ни дава възможност да се върнем към стари, недовършени неща и въпроси, които дълго сме избягвали. Ракът е знакът, който астрологията свързва с дома, семейството, спомените и чувството за сигурност. Затова именно тези теми ще излязат на преден план през следващите седмици. Ще трябва да обърнем повече внимание на отношенията си с най-близките и да разберем кое е онова, което може би пропускаме в комунискацията си с тях. Не са изключени конфликти, но ще бъдат с цел изчистване на стари модели.

Какво може да се случи?

Астролози предупреждават, че е възможно:

да се появят стари семейни конфликти;

да се възобновят разговори, останали недовършени;

да се свържат с вас хора от миналото, с цел изясняване на нещо;

да преосмислите отношенията си с близките;

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Също е възможно да изпитате желание да се върнете към места или спомени от детството. Вместо да приемате подобни ситуации като проблем, специалистите съветват да ги разглеждате като възможност за изчистване на натрупано напрежение и създаване на нови, по-добри модели, които ще ви помогнат да се развивате личностните си качества.

"В живота на много хора ще възникнат ситуации, които ще изискват връщане през юли. Те могат да включват семейни въпроси, проблеми с недвижими имоти, отношения с роднини, документи, свързани с местоживеене, въпроси за гражданство, емиграция, регистрация на статус, наследство или семейно имущество", обяснява астроложката Ники Момчева

"Тук Меркурий говори езика на спомените, чувствата, семейните истории и емоционалните преживявания. Той се интересува по-малко от сухи факти и повече от това, което се съхранява в паметта на човек, вътре в него и емоционалния му свят" добавя още Момчева.

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Как ще се отрази ретроградният Меркурий на всяка от зодиите

Според астролога Анабел Гат за Vogue, всякя от зодиите ще преживее този период по различен и специфичен начин:

Овен – възможни са срещи със стари приятели и роднини, както и прилив на носталгия.

Телец – може да промените мнението си по важен въпрос и да преосмислите скорошни решения.

Близнаци – финансови теми и покупки ще изискват повече внимание и търпение.

Рак – периодът носи възможност за лични прозрения и завръщане към важни моменти от миналото.

Лъв – ще се засилят интуицията и нуждата от вътрешно уединение и преоткриване.

Дева – стари приятелства и социални контакти могат отново да излязат на преден план.

Везни – възможно е да възродите стар проект или професионална идея, която сте оставили на заден план.

Скорпион – преосмисляне на житейски цели, убеждения и бъдещи планове.

Стрелец – периодът ще постави акцент върху доверието и границите в отношенията.

Козирог – стари теми в любовта или партньорствата може да получат ново развитие.

Водолей – време за почивка, забавяне на темпото и преразглеждане на ежедневните навици.

Риби – любовният живот и творческите проекти могат да поднесат изненадващи обрати.

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Не е най-подходящият момент за прибързани решения

Както при всеки ретрограден Меркурий, астролозите препоръчват повече внимание към ежедневните задачи.

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