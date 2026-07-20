Шакира излезе на сцената на първото по рода си шоу на полувремето на Световното първенство по футбол в ослепителен тоалет, създаден специално за историческото ѝ участие. За визията си колумбийската звезда отново се довери на своя дългогодишен приятел Фаусто Пулизи, творчески директор на Roberto Cavalli, а всеки цвят, детайл, камъче и извивка имат своя символика и са направени така че да отразят огнения характер на певицата.

Изпълнителката и дизайнерът не започнали с конкретни кройки и материи, а с усещането, което искали да пресъздадат на сцената.

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„Говорихме много повече за емоцията, която искахме да създадем, отколкото за самите дрехи“, споделя Шакира пред Vogue. „Той разбира начина, по който се движа и пея, както и колко важно е за мен да се чувствам удобно и уверено на сцената.“

Вдъхновение от оранжевия залез и улиците на Мексико Сити

За певицата било важно тоалетът да изглежда силен, да носи радост и да е празничен, като едновременно отразява енергията на изпълнението и значимостта на събитието.

„Това е глобално събитие, затова исках да нося нещо, което да бъде едновременно непреходно и модерно — с движение и характер“, казва тя.

Снимка: Инстаграм

Шакира лично предложила цветовата палитра, вдъхновена от залеза — наситено оранжево, яркорозово и слънчевожълто. Пулизи свързал тези нюанси с един от любимите си градове — Мексико Сити, и по-конкретно с колоритната архитектура на квартал „Ла Кондеса“.

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Особено силно впечатление му направила розова къща с оранжева врата и жълти рамки на прозорците. Именно тази комбинация се превърнала в основа на сценичния костюм.

Динамичен силует и 200 000 кристала Swarovski

Дизайнерът адаптира модел от круизната си колекция за 2025 г. Визията включва дълбоко кръстосано деколте с връзки, странични изрязвания и ефектна пола, изградена от дълги ленти плат.

Пулизи нарича тези подвижни елементи „талиатели“ заради приликата им с италианската паста. Те придават драматичност на всяко движение на Шакира и подчертават характерната ѝ сценична пластичност.

Снимка: Инстаграм

Тоалетът е украсен с повече от 200 000 кристала Swarovski, пришити на ръка в рамките на 120 часа. Резултатът е визия, създадена да улавя светлината и да блести при всяка стъпка на изпълнителката.

Препратка към легендарната визия от 2010 г.

Костюмът носи и сантиментална връзка с появата на Шакира на финала на Световното първенство през 2010 г. Тогава тя изпълни „Waka Waka“ в ярък неонов тоалет, създаден от самия Роберто Кавали.

Снимка: Getty Images

Новата визия повтаря част от наситените цветове на емблематичния костюм, но ги интерпретира по по-съвременен начин.

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„Това е момент, в който кръгът се затваря — дори цветовете са сходни“, казва Шакира. „Отдаваме почит на миналото, но гледаме към бъдещето.“

Историческо участие на най-голямата сцена

Световното първенство заема специално място в кариерата на Шакира. Освен че „Waka Waka“ се превърна в един от най-разпознаваемите футболни химни, певицата неведнъж е била част от големи събития, свързани с турнира.

„Световното първенство е част от пътя ми от много години, така че поканата да участвам в първото шоу на полувремето има огромно значение за мен“, споделя тя.

 

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