Поп иконата, която "запали" откриването на Световното първенство по футбол 2026 в Мексико, отново попадна в светлината на прожекторите, след като беше забелязана в компанията на мексиканския актьор Мануел Гарсия - Рулфо. Двамата бяха заснети да напускат заедно хотел в Лос Анджелис, което бързо даде повод за нови спекулации относно личния живот на певицата.

Според разпространените снимки Шакира и звездата от сериала "The Lincoln Lawyer" са във видимо добро настроение, докато чакат автомобила си пред хотела. Актьорът е бил заснет да отваря вратите както на хотела, така и на колата за певицата, след което двамата са си тръгнали заедно.

Появата им идва в момент, когато Шакира е в кратка почивка от световното си турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Въпреки че кадрите породиха множество коментари в социалните мрежи, нито певицата, нито Гарсия-Рулфо са коментирали публично естеството на отношенията си. Интересното е, че само преди дни Шакира заяви в интервю за списание People, че в момента не търси нова любов. По думите ѝ основният ѝ приоритет са двете ѝ деца – Милан и Саша, както и професионалните ѝ ангажименти.

„Сега мисля единствено за това да отглеждам децата си. Не виждам място за нова връзка на този етап. Може би когато пораснат“, споделя изпълнителката. След раздялата си с бившия испански футболист Пике през 2022 г. личният живот на Шакира неведнъж е бил обект на медийни спекулации. През последните години името ѝ беше свързвано с няколко известни личности, но нито една от предполагаемите връзки не беше официално потвърдена. Засега няма доказателства, че между Шакира и Мануел Гарсия-Рулфо има романтична връзка. Единственото потвърдено е, че двамата са били видени заедно, а всички останали твърдения остават в сферата на предположенията.