Финалът на Световното първенство по футбол 2026 между Испания и Аржентина не е само битка за най-ценния трофей във футбола. При резултат 0:0 до почивката двата отбора оставиха развръзката за второто полувреме, а милиони зрители по света станаха свидетели на исторически момент - първото в историята шоу на полувремето на финал на Мондиала.

За разлика от предишните издания на Мондиала, където паузата между двете полувремена обикновено беше посветена на анализи и кратки церемонии, през 2026 г. FIFA превърна почивката в мащабен музикален спектакъл, вдъхновен от традицията на американския Super Bowl. Шоуто се проведе на стадиона в Ню Йорк/Ню Джърси и беше курирано от Крис Мартин от Coldplay.

Освен музикален празник, събитието носи и социална кауза - продукцията е свързана с FIFA Global Citizen Education Fund, който цели да разшири достъпа до образование и футболни възможности за деца по света.

Ето какво видяхме от сцената, която се превърна в същински моден подиум и исторически момент за историята на футбола:

Шакира

Едно от най-очакваните имена в програмата беше Шакира. Колумбийската певица има специална връзка със Световното първенство - тя остава една от най-разпознаваемите изпълнителки, свързвани с турнира след успеха на „Waka Waka“ през 2010 г.

За появата си на сцената звездата заложи на характерния си сценичен стил - свежи цветове, блясък и комфорт за танци. Визията ѝ беше изградена така, че да подчертава движенията ѝ - с впечатляващи детайли, изрязани акценти и интересен силует.

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BTS

BTS внесоха различна енергия в спектакъла - характерната за K-pop културата комбинация от прецизна хореография, силна визуална концепция и индивидуален стил на всеки член от групата.

Момчетата от Южна Корея са известни със смелите си модни избори - от луксозен street style до дизайнерски визии, които съчетават класическа елегантност и футуристични елементи. Впечатление направиха кожените елементи - якета и панталони, които почти напомняха за една по-различна спортна дисциплина - Формула 1.

На сцената те заложиха на внимателно координирани тоалети в бяло, червено и черно, както и множество различни аксесоари, които допринесоха за по-драматична визия, каквото е и заглавието на песента, която изпълниха, а именно "Dynamite".

Снимка: Getty Images

Мадона

Певицата от десетилетия използва сценичните си облекла като начин да провокира - от емблематичните корсети на Жан Пол Готие до провокативните визии, които са се превърнали в част от музикалната история.

За появата си на първото Halftime Show на финал на Световно първенство очакванията към нея бяха огромни, а тя определено не разочарова. Разбира се, аутфита ѝ включваше корсет, къси панталони, слънчеви очила и характерната за нея руса пусната коса.

Най-трогателният момент от нейното изпълнение беше появата ѝ от тунелите на стадиона, заедно с легендарните футболисти Роналдо и Роналдиньо.

Джъстин Бийбър

За сценичната си визия певецът заложи на стила, който през последните години се превърна в негова запазена марка - улично облекло. Едва ли зрителите очакваха нещо по-различно, след като той се появи на музикалните награди "Грами" само по боксерки и чорапи през февруари тази година.

Вместо бляскав костюл, Бийбър предпочете визия, която подчертава артистичния му образ - широки тениска и панталон.