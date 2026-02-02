Джъстин Бийбър шокира всички на церемонията по връчването на наградите „Грами“, след като излезе полугол на сцената - само по бельо и чорапи.

31-годишният Бийбър изпълни хита си „Yukon“ от седмия си студиен албум „Swag“ в зала Crypto.com Arena в Лос Анджелис в неделя вечерта, носейки чифт копринени сини боксерки, покрити с кристали.

Джъстин Бийбър демонстрира завидна форма на коремните си мускули - както и нова татуировка - по време на изпълнението си на наградите, а феновете на певеца бяха убедени, че новата татуировка на гърба му изобразява лицето на съпругата му Хейли Бийбър.

Почитатетлите на поп звездата заляха социалните мрежи с коментари, че мастилената рисунка в горната част на гърба му представлява контур на лицето на съпругата му - по снимка от корицата ѝ за списание Elle от март 2020 г.

Снимка: Getty Images

„Значи искате да ми кажете, че Джъстин Бийбър просто се качи на сцената само по гащи, с лилава китара, пя перфектно, изглеждаше страхотно и показа нова татуировка с лицето на жена си на гърба си???? Крал!“, написа един от последвателите на Боийбър в социалната мрежа X.

Снимка: Getty Images

„Качеството на камерата не беше достатъчно добро, за да го видя ясно, но това ни дава поне една причина защо беше без риза“, написа друг потребител в X.

Други фенове обаче смятат, че татуировката изобразява Исус.

Снимка: Getty Images

„Аз си помислих, че е Исус“, написа друг потребител в X.

„Все едно дете от неделното училище се е опитало да нарисува Исус по памет“, пошегува се друг.

Снимка: Getty Images

Bad Bunny влезе в историята, след като спечели наградата „Грами“ за Албум на годината с „Debí Tirar Más Fotos“ — първия албум на испански език, който печели най-престижното отличие в най-голямата вечер на музиката.

31-годишната пуерториканска суперзвезда надделя над Кендрик Ламар, Леди Гага, Сабрина Карпентър, R&B певеца и автор на песни Леон Томас, Тайлър, the Creator, хип-хоп дуото Clipse (Pusha T и Malice) и Джъстин Бийбър.

Снимка: Getty Images

Вижте повече за изпълнението на Джъстин Бийбър в следващото видео.

