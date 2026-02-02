Блясък, история и много емоции белязаха 68-ата годишна церемония на наградите „Грами“. В нощта на най-големия музикален празник в света, Лос Анджелис стана свидетел на рекорди, които промениха индустрията завинаги, и изпълнения, за които ще се говори дълго.

Грами 2026 влезе в историята! Бад Бъни с рекорд за испаноезичен албум, Лейди Гага блесна с „Abracadabra“, а изпълнителката Rosé от BLACKPINK откри шоуто. Вижте най-горещите моменти.

Историята на „Грами“ се пише на испански

Голямата новина на вечерта е Bad Bunny. Той официално циментира статута си на глобална икона, печелейки „Албум на годината“ за Debí Tirar Más Fotos. Това е първият изцяло испаноезичен албум в историята на Грами, който грабва най-престижното отличие. Публиката избухна в овации, а в речите си изпълнителят не пропусна да отправи силни политически послания, защитавайки корените и общността си.

Кендрик Ламар – новият крал на „Грами“

Kendrick Lamar продължава да гази в рап категориите. След поредната силна вечер той вече е най-награждаваният рап изпълнител в историята на Академията. Кендрик си тръгна с куп статуетки, включително за „Запис на годината“ за съвместната си работа със SZA, доказвайки, че е ненадминат в лириката и продукцията.

Експлозия на сцената

Изпълнителката Rosé направи история като първия K-pop соло артист, открил шоуто на „Грами“. Нейното изпълнение на хита „APT“ заедно с Бруно Марс превърна залата в истински клуб и вдигна летвата високо още в първите минути.

Лейди Гага отново доказа, че е кралицата на шоуто. Тя представи „Abracadabra“ с невероятна енергия и специфичен визуален стил, а по-късно грабна и наградата за „Най-добър поп вокален албум“. Певицата беше тема номер едно и извън музиката. Нейният тоалет с драматични пера и платинено руса визия се превърна в най-коментирания моден момент.

Сърцата на феновете трепнаха, когато Лорин Хил и Уайклеф Жан се събраха отново с Fugees за мощен трибют в чест на легендите D’Angelo и Roberta Flack.

Мода, политика и последно сбогом

Вечерта бе белязана и от социална ангажираност – Бад Бъни и Оливия Дийн използваха сцената, за да изразят подкрепа за различни каузи и да критикуват актуални политически решения.

За финал Тревър Ноа бе водещ на церемонията за шести и последен път – той самият бе планирал да приключи с тази роля още след 2025 г., и това решение бе ясно отразено от организаторите на наградите преди вечерта на шоуто.

