Кендрик Ламар, Бед Бъни и Лейди Гага водят в тазгодишната надпревара за наградите „Грами", които ще бъдат раздадени за 68-и път на 1 февруари в Лос Анджелис, предаде АФП.

Фаворитите за най-престижните музикални награди в САЩ са от доста различни жанрове: Кендрик Ламар за рап, Бед Бъни за регетон и Лейди Гага за поп. Кей-попът също може да бъде отличен благодарение на анимационния филм на "Нетфликс" „Кей-поп: Ловци на демони" (KPop Demon Hunters), който се радва на световен успех, а хитът Golden е сред фаворитите за песен на годината.

Големият победител от миналата година с пет награди за хита си Not Like Us - 38-годишният Кендрик Ламар, има 22 статуетки „Грами“ в колекцията си и е с най-много номинации тази година - девет. Целта му ще бъде да спечели за първи път най-престижното отличие за албум на годината за GNX, отбелязва АФП.

Снимка: Getty Images

Като първия хип-хоп изпълнител, награден с „Пулицър", калифорниецът може да вземе „грамофонче" за песен или запис на годината за Luther,съвместна продукция със Сиза.

Лейди Гага, която има седем номинации за Mayhem и за сингъла Abracadabra, както и Бед Бъни - с шест за Debi Tirar Mas Fotos и песента DtMF, също се конкурират за „Грами" в трите основни категории. И те за първи път може да бъдат отличени в категорията за албум на годината, отбелязва АФП.

В турнето за популяризиране на шестия си албум Бед Бъни ще бъде звездата на шоуто по време на полувремето на Супербоул (финалът на Националната футболна лига в САЩ) на 8 февруари, седмица след наградите „Грами". Миналата година Кендрик Ламар също се изяви на спортния форум след церемонията за „Грами".

Евентуалното отличие за Бед Бъни „ще покаже още повече нарастващото влияние на латиноамериканските култури в САЩ“, коментира музиковедът Лорън Керър пред AФП.

Снимка: Getty Images

Бенито Антонио Мартинес Окасио, както е истинското име на Бед Бъни, пее на испански, отделя голямо място на традиционните пуерторикански ритми и напомня за колонизацията на родния си остров, който от 1898 г. е под юрисдикцията на САЩ. Миналата година той остана три месеца в Пуерто Рико, като по този начин даде тласък на местната икономика.

Ангажиран с каузата на ЛГБТ+ общността, Бен Бъни се противопоставя и на имиграционната политика на Доналд Тръмп и заяви, че турнето му няма да мине през САЩ, за да предпази зрителите си от имиграционните власти, отбелязва АФП.

Албумът на Бед Бъни Un verano sin ti (2022) бе първият испаноезичен, номиниран за албум на годината.

Ексцентричната Лейди Гага, която е на 39 години, се завърна към електропопа от началото на кариерата си с албума Mayhem, подкрепен от голямо турне.

Снимка: Getty Images

Нюйоркчанката вече е носителка на 14 награди „Грами“, включително за запис и песен на годината през 2019 г. за Shallow от саундтрака на филма „Роди се звезда“, в който тя играе ролята на бедна певица, която се превръща в звезда. Тази песен й донесе награда „Оскар“.

За отличието за албум на годината се конкурират също така блудният син на ърбан поп музиката Джъстин Бийбър (Swag) и новата поп звезда Сабрина Карпентър (Man's Best Friend).

Стилът ар ен би преживява завръщане с Леон Томас (номиниран за албум и най-добър нов изпълнител) и Оливия Дийн (сред номинираните за най-добър нов изпълнител).

В категориите за запис и песен на годината се конкурират Apt на Розе и Бруно Марс, Wildflower на Били Айлиш, The Subway на Чапъл Роан и Anxiety на Доучи.

За Лорън Керър присъствието на рап, регетон и кей-поп в основните категории на наградите „Грами“ отразява по-скоро адаптирането им към „климата“ в музикалната индустрия, отколкото желанието да „постигнат промяна“.

Националната звукозаписна академия на САЩ, която връчва отличията, прие 3800 нови членове с цел „да отрази жизнеността на съвременния разнообразен музикален пейзаж“, каза ръководителят й Харви Мейсън-младши. Половината от тях са на възраст 39 години или по-малко, а 58% са цветнокожи.

Основната церемония за 68-ите награди „Грами“ ще бъде в Лос Анджелис, на която водещ ще е комикът Тревър Ноа. Повечето от общо 95 отличия ще бъдат връчени преди началото й, отбелязва АФП.

