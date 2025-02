ПЕСЕН НА ГОДИНАТА



"Not Like Us" – Кендрик Ламар. Той беше номиниран и в общо 5 категории.

НАЙ-ДОБРО СОЛО ПОП ИЗПЪЛНЕНИЕ

"Еспресо" на Сабрина Карпентър бе отличено за най-добро поп соло изпълнение.

Разгледай онлайн нашите промоционални брошури Цените са валидни за периода на акцията или до изчерпване на наличностите. Всички цени са в лева с включен ДДС.

НАЙ-ДОБРО ДЖАЗ ИЗПЪЛНЕНИЕ

"Twinkle Twinkle Little Me" на Самара Джой с участието на Съливан Фортнър.

Всички категории и наградени може да видите ТУК.

Снимка: Getty Images

67-те награди Грами се завърнаха в Crypto.com Arena в Лос Анджелис. А изпълненията на Сабрина Карпентър, Chappell Road, The Weeknd, Шакира и Чарли XCX направиха изживяването на живо и пред екраните брилянтно. Телевизионното предаване послужи за набиране на средства в подкрепа на музикалните професионалисти и и за подпомагане на пострадалите от пожарите в Лос Анджелис.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK