Към редиците на най-големите носители на награди „Грами“ заедно с Бионсе и половинката ѝ Джей Зи се присъединяват изпълнители от всички жанрове – от класическа музика и блуграс до рап и R&B – включително покойният Куинси Джоунс, Алисън Краус, Стиви Уондър и други.

На тазгодишната церемония Лейди Гага ще пее, съобщи сайтът на списание „Billboard“. Тя има 7 номинации тази година, което е рекорд за певицата. Предишното ѝ най-добро постижение бе през 2011 година, когато получи 6 приза.

С наближаването на 68-те награди „Грами“, които ще гледаме на 1 февруари, вижте звездите, които притежават най-много статуетки златни грамофончета.

1. Бионсе

Бионсе официално стана кралица на наградите „Грами“ на 65-ата церемония през 2023 г. Тя грабна четири награди през нощта, но победата ѝ за най-добър денс/електронен албум за Renaissance официално я изведе на върха като изпълнител с най-много награди „Грами“ за всички времена.

Снимка: Getty Images

От старта си с момичешката си група Destiny's Child до невероятната си солова кариера, певицата на "Break My Soul" е спечелила 35 златни грамофона (от общо 99 номинации, влезли в историята).

Тя увеличи разликата между себе си и останалите изпълнители с най-много награди „Грами“, благодарение на три победи на 67-ата церемония през 2025 г. - включително дългоочакваната награда за „Албум на годината“ за нейния знаков кънтри албум „Cowboy Carter“.

2. Джордж Шолти

Със своите 31 награди, Шолти държеше рекорда за най-много спечелени награди „Грами“ в продължение на 25 години. Известният оркестров диригент получи последната си награда „Грами“ през 1998 г. - само месеци след смъртта си през 1997 г. на 84-годишна възраст - за записа си на операта на Рихард Вагнер „Майсторите певци от Нюрнберг“.

Извън стандартните категории, той спечели първата награда на попечителите на Академията за звукозапис, както и награда за цялостно творчество. Двете специални отличия обаче не са включени в общия брой награди, които е спечелил.

3. Чик Кърия

Покойната джаз легенда Чик Кърия натрупа 28 награди „Грами“ по време на кариерата си.

Неговите композиции са редовно номинирани - започвайки с първата му победа през 1976 г. за албума му No Mystery, който той продуцира с групата си Return to Forever. Въпреки че почина през февруари 2021 г. на 79-годишна възраст, най-новото отличие на Кориа дойде през 2025 г. Композиторът и пианист печели посмъртно за албума си Remembrance от 2024 г. с Бела Флек.

Снимка: БГНЕС / EPA

4. Куинси Джоунс

Джоунс, титан в музикалната индустрия с над 70 години опит, се е похвалил с 28 награди „Грами“ в кариерата си и 80 номинации.

Той грабва първата си награда „Грами“ през 1964 г., а победите му обхващат различни жанрове и категории, като два пъти през живота си печели наградата за албум на годината и за запис на годината. Звездата печели и наградата за най-добър музикален филм през 2019 г. за биографичния филм на Netflix „Куинси“ .

Джоунс почина на 91-годишна възраст през ноември 2024 г.

5. Алисън Краус

Краус, блуграс певица и цигуларка, е спечелила 27 награди „Грами“ за своите солови албуми и албуми с групата Union Station от 46 номинации.

Тя печели първата си награда „Грами“ на 19 години, като грабва днешния еквивалент на наградата за най-добър блуграс албум за албума си „ I’ve Got That Old Feeling“. Последната победа на Краус е през 2012 г., когато „Paper Airplane“ спечели наградата за най-добър блуграс албум.

Снимка: Getty Images

6. Пиер Булез

Пиер Булез печели 26 грамофона между първите си победи в кариерата през 1968 г. и последната си победа през 2006 г. Френският композитор и диригент доминираше в категорията класически жанрове до последната си номинация на 53-те награди Грами през 2011 г. Булез спечели наградата за цялостно творчество през 2015 г.

Той почина на 90-годишна възраст на следващата година - 2016 г.

7. Джон Уилямс

Джон Уилямс също е притежател на общо 26 статуетки. Той е получил широко признание за работата си по създаването на саундтраци за някои от най-аплодираните филми през седемдесетгодишната си кариера.

Уилявс е получавал награди „Грами“ за емблематични композиции - включително „Челюсти“, „Междузвездни войни“, „Близки срещи от третия вид“ и „Извънземно“ - и е номиниран впечатляващите 77 пъти.

8. Дейвид Фрост

Музикалният продуцент Дейвид Фрост е спечелил 25 награди между първата си през 1999 г. и последната си през 2023 г., като няколко от победите са за продуцент на годината в категория „Класическа музика“.

Снимка: Getty Images

9. Владимир Хоровиц

Руският пианист печели 25 награди „Грами“ през цялата си кариера. На 35-ата церемония през 1993 г. албумът му „ Discovered Treasures“ му носи трофей четири години след смъртта му през 1989 г. на 86-годишна възраст. На следващата година той получава и награда за цялостно творчество.

10. Джей Зи

Към 2025 г. той държи титлата за най-много спечелени награди „Грами“ от рапър с 25 трофея, надминавайки предишното си равенство с Кание Уест.

Шон Картър, както е истинското име на Джей Зи, печели първата си награда през 1999 г. и оттогава продължава да доминира в категориите за хип-хоп.

Преди Бионсе да прекъсне серията си от номинации през 2024 г., Джей Зи е най-номинираният изпълнител в историята на Грами с 89 номинации.

11. Стиви Уондър

Освен че е удостоен с наградата за цялостно творчество през 1996 г., Уондър има и възхитителните 25 награди „Грами“. Само победите на легендарния пианист в категория „Албум на годината“ са влезли в историята на церемонията: той, Франк Синатра и Пол Саймън са единствените изпълнители досега, печелили наградата за албум на годината три пъти. (Тейлър Суифт счупи рекорда, когато спечели четвъртата си награда Албум на годината на церемонията през 2024 г.)

Снимка: Getty Images

Въпреки това, изпълнителят на „Superstition“ е единственият изпълнител, печелил наградата за албум на годината в три поредни издания. Уондър печели наградата през 1974 г. за Innervisions, през 1975 г. за Fulfillingness' First Finale и през 1977 г. за Songs in the Key of Life.

12. Кание Уест

С 24 трофея, Йе, както е новият му артистичен псевдоним, не е непознат с победите в наградите „Грами“. Той печели първите си номинации през 2004 г., като най-вече печели наградата за най-добър рап албум за албума си „The College Dropout“, и два трофея през 2022 г. за песни от албума си „Donda“.

13. Сербан Генеа

Генеа е румънско-канадски аудио инженер, спечелил 23 награди „Грами“ от общо 56 номинации. Работил е с едни от най-големите имена в музикалната индустрия и е спечелил три награди за албум на годината, включително за „25“ на Адел и „folklore“ и „Midnights“ на Тейлър Суифт.

Снимка: Getty Images

Всички артисти вижте в Галерията най-горе.

14. Винс Джил

Джил е сред най-големите носители на награди „Грами“ с 22 награди. Кънтри певецът печели първия си трофей през 1990 г., в категорията за най-добро мъжко кънтри вокално изпълнение за „When I Call Your Name“. Последната му победа е през 2021 г., когато печели наградата за най-добро соло кънтри изпълнение за „When My Amy Prays“.

15. Кендрик Ламар

Рапърът си спечели място в групата на изпълнителите с най-много награди „Грами“ за малко повече от десетилетие. Той грабна първите си трофеи през 2014 г. и продължи да печели церемонията през 2025 г. с пет награди – включително за „Песен на годината“, „Запис на годината“, „Най-добро рап изпълнение“, „Най-добра рап песен“ и „Най-добър музикален видеоклип“ – за парчето „Not Like Us“.

Водещ в номинациите за 68-ите награди Грами с девет номинации, артистът е в позиция да счупи рекорда на Jay-Z за най-много награди „Грами“, спечелени от рапър.

16. U2

Ирландската рок група, състояща се от фронтмена Боно, The Edge, Адам Клейтън и Лари Мълън-младши - спечели първите две от своите 22 награди „Грами“ през 1988 г., започвайки силно с наградата за албум на годината за петия си албум The Joshua Tree и наградата за най-добро дуетно рок изпълнение или група с вокал за същия албум.

Групата, получила 46 номинации, спечели отново в желаната категория през 2006 г. за 11-ия си албум „How to Dismantle an Atomic Bomb“, както и за песен на годината за „Sometimes You Can't Make It on Your Own“ от същия албум.

