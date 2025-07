На 75-годишна възраст Стиви Уондър все още показва висока енергичност и настроение на сцената. Последното му турне във Великобритания, което приключи по-рано този месец, получи възторжени отзиви, като критиците нарекоха звездата "свеж и във форма" за "буйно радостно празненство".

Но докато съвременници като Били Джоел и The Eagles намаляват музикалните си ангажименти, Уондър казва, че никога няма да помисли за пенсиониране.

"Докато дишаш, докато сърцето ти бие, има още много неща, които можеш да направиш", каза легендата на Motown в подкаста Sidetracked на BBC. "Няма да спра дара, който продължава да се излива през тялото ми."

"Обичам да правя това, което правя. Един художник никога не спира да рисува. Докато можеш да си представиш, значи си креативен."

Снимка: Getty Images

Звездата също потвърди, че все още работи по нов албум, озаглавен "Through The Eyes Of Wonder", за който за първи път говори още през 2008 г. Проектът е бил описван преди това като изпълнение, което ще отразява живота му като сляп човек. Това ще бъде първият му студиен албум след "A Time To Love" от 2005 г. - продължение на звукозаписната му кариера, започнала през далечната 1962 г., когато той е бил само на 11 години.

Уондър разговаря с водещата на подкаста, ден преди да бъде водещ изпълнител на фестивала "BST" в лондонския Хайд Парк - изсвирвайки сет за два часа и половина, който обхваща най-големите му хитове, от "Superstition" и "Isn't She Lovely" до "You Are The Sunshine Of My Life" и "I Wish".

По-голямата част от сета е съставена от хитове от 70-те години на миналия век, когато той печели наградата "Грами" за най-добър албум три пъти подред – за "Innervisions", "Fulfillingness' First Finale" и "Songs In The Key Of Life".

Уондър казал на водещата, че никога не се уморява да преглежда тези записи.

"Песните са като деца, те са с теб завинаги", каза той. "Те са изявление на духа вътре в теб. И пеенето на тези песни е като да си поема още един дъх.

Спекулации

По-рано този месец, по време на концерт в Кардиф, музикантът даде отговор на дългогодишната теория, че всъщност не е сляп.

"Знаете ли, че се носят слухове, че виждам и още такива измислици?", каза той на публиката. "Но сериозно, знаете истината. Истината е, че малко след раждането ми ослепях".

Наричайки увреждането си дар, Уондър продължи: "Това беше благословия, защото ми позволи да видя света през призмата на истината, на зрението."

Стиви Уондър на фестивала в Гластънбъри - вижте в следващото видео.

