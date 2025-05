Стиви Уондър е американски музикант, който се превръща в една от най-популярните музикални фигури на 20 век с хитове като My Cherie Amour, You Are the Sunshine of My Life и Superstition. Често е определян като гений и в интервю на Лари Кинг, който го пита какво мисли за това, Уондър отговаря: „Удивителното в това, че ме наричат гений, е, че никога не съм придавал особено значение на тази дума. Искам да кажа, че оценявам това, което имам, но мисля, че от най-ранна възраст чувствах, че това е дар от Бога и аз съм използван само като средство, чрез което мога да правя тези неща“. Днес Стиви Уондър навършва 75 години!

Стиви Уондър дебютира на 11-годишна възраст, а песните като I Was Made to Love Her и My Cherie Amour се превръщат в световни хитове. Музикантът покорява класациите с редица песни под номер 1, включително със Superstition, You Are the Sunshine of My Life и Higher Ground. Продължава да издава хитове и през 80-те години, включително I Just Called to Say I Love You и Part-Time Lover.

Истинското име на Уондър е Стивланд Хардуей Джъдкинс. Роден е на 13 май 1950 г. в Сагино, Мичиган. Той се ражда шест седмици по-рано с очно заболяване, което се изостря, тъй като получава твърде много кислород в инкубатора. Това води до ослепяване.

Уондър проявява ранна музикална дарба. Като дете посещава църковния хор в Детройт, Мичиган, където се премества със семейството си, когато е на четири години. Преди да навърши 10 години, сам се научава да свири на различни инструменти, включително хармоника, пиано и барабани.

Когато Стиви подписва договор със звукозаписната компания „Мотаун“ (Motown) през 1961 г., продуцентът Бери Горди създава сценичното му име „Малкият Стиви Уондър“ (Little Stevie Wonder).

През 1962 г. „Малкият Стиви Уондър“ издава дебютния си инструментален албум The Jazz Soul of Little Stevie Wonder, който показва забележителния талант на младежа. Същата година излиза и музикалната продукция Tribute to Uncle Ray, в която Уондър изпълнява песни на соул иконата Рей Чарлс. След това Уондър си спечелва голяма аудитория с албума Little Stevie Wonder the 12 Year Old Genius, записан на живо.

Уондър се превръща в знаменитост, като продължава да изучава пиано, стреми се да усъвършенства музикалните си умения и възможностите си за писане на песни.

Снимка: Getty Images

След като в средата на 60-те години на миналия век премахва думата Little от сценичното си име, той издава песента Uptight (Everything's Alright), която достига номер 1 в аренби класациите.

Уондър записва още два аренби хита, които постигат огромен успех - кавър на Blowin' in the Wind на Боб Дилън и песента I Was Made to Love Her, която достига номер 2 в класациите.

През 1971 г. Уондър подписва нов договор с Motown, който му дава почти пълен контрол върху записите и значително увеличава размера на хонорара му. Това е безпрецедентна отстъпка от страна на Горди, но от артистична гледна точка е точно това, от което Уондър се нуждае.

През 70-те години на ХХ век музикантът започва да се занимава и с продуцентска дейност. През 1971 г. излиза албумът Where I'm Coming From, чийто сингъл If You Really Love Me попада в топ 10 на класациите, като за първи път Уондър има авторство или съавторство на всяка песен в албума.

Снимка: Getty Images

На 6 август 1973 г. Уондър претърпява тежка автомобилна катастрофа по време на турне в Северна Каролина, когато колата, в която пътува, се удря в задната част на камион. Той е в кома за четири дни и получава частична загуба на обонянието и временна загуба на вкуса. Въпреки нареждането на лекаря му да се въздържа от концерти, през ноември 1973 г. Уондър изнася благотворителен концерт.

Hotter than July от 1980 година става първият платинен албум на Уондър, а сингълът Happy Birthday става успешно средство за кампанията му за обявяване на рождения ден на Мартин Лутър Кинг-младши за национален празник.

Снимка: Getty Images

През 80-те години на миналия век Стиви Уондър издава албум след албум, с което показва своето трудолюбие и любов към музиката. През 90-те години на миналия век той забавя темпото и издава по-малко музикални продукции. През май 1999 г. университетът „Рътгърс“ връчва на Уондър почетна докторска степен по изящни изкуства. През декември 1999 г. Уондър обявява, че се интересува от възможността да си направи вътреочна протеза на ретината, за да възстанови частично зрението си.

Музикантът е известен със своите благотворителни инициативи и редовно помага чрез своята музика и изяви. Уондър събира пари за подпомагане на глада в Африка и помага на Американската фондация за изследване на СПИН, пише още БТА.

Уондър е един от най-продаваните музикални изпълнители на всички времена с продажби от над 100 милиона записа в световен мащаб. Носител е на 25 награди „Грами“ и един „Оскар“ (за най-добра оригинална песен за филма „Жената в червено“ от 1984 г.). Уондър е приет в Залата на славата на ритъм енд блус музиката, Залата на славата на рокендрола и Залата на славата на авторите на песни. Известен е и с политическата си активност. През 2009 г. Уондър е обявен за Пратеник на мира на ООН.

Снимка: Getty Images

