На 78-годишна възраст е починала Джаки Безос – майката на Джеф Безос. Тя си отива, заобиколена от семейството си, след дълга битка с деменция с телца на Леви - бавно прогресиращо дегенеративно заболяване на мозъка.

61-годишният Безос сподели в социалните мрежи, че майка му е загубила битката със заболяване, с което е била диагностицирана през 2020 г., съобщава People. „Тя почина днес, заобиколена от толкова много от нас, които я обичахме – нейните деца, внуци и баща ми“, пише той.

Заболяването на Джаки Безос

Деменцията с телца на Леви е мозъчно разстройство, което засяга мисленето, движението, поведението и съня. След болестта на Алцхаймер, тя е вторият най-често срещан вид деменция. В своята публикация Джеф Безос споделя повече за житейския път на майка си. Т

Джаки Безос става майка на 17 години. „Тя винаги даваше много повече, отколкото някога е искала за себе си“, пише той.

Децата на Джаки Безос

Джеф Безос

Той е първородният син на Джаки. Джеф става известна личност в бизнеса, но за Джаки той остава преди всичко „нейното момче“.

Кристина Безос

Тя е единствената дъщеря в семейството и по-малка сестра на Джеф. Тя избира по-тих и дискретен път, далеч от публичността, но играе важна роля във филантропските начинания на фамилията. Като съосновател на фондация „Семейство Безос“, Кристина активно подкрепя инициативи за образование и ранно детско развитие, а също така е била и ранен инвеститор в бизнеса на брат си.

Марк Безос

Той е най-малкият от трите деца и съчетава професионална кариера с отдаденост на обществените каузи. Работил е в рекламния сектор, създал е собствена маркетингова компания и дълги години е бил ангажиран с фондация „Семейство Безос“. Марк е и доброволен пожарникар, а през 2021 г. участва в суборбитален космически полет заедно с брат си – преживяване, което семейството описва като символ на споделените им мечти и приключенски дух.

Почит от най-близките

Съпругата на Безос, Лорън Санчес Безос, не остана безразлична към семейната скръб. Тя също отдаде почит към Джаки Безос.

„Ще ни липсва ТОЛКОВА много. Обичам те“, пише Лорън.

В свое изявление фондация „Семейство Безос“ описа Джаки като „предана майка“, която „винаги“ поставяше децата си на първо място.

„Джаки създаде пространство, където всеки се чувстваше в безопасност, чут и обгрижен. Независимо дали предлагаше чиния с храна, съвет или просто слушаше, тя имаше забележителен начин да накара хората да се чувстват като семейство“, споделят от фондацията.

Интересни факти за Джаки Безос

Джаки ражда Майка Джеф на 17 години, докато още е в гимназията, и се бори да завърши въпреки ограниченията от училището.

Започва работа като секретарка, а вечер учи.

Завършва психология на 40-годишна възраст.

С Майк Безос се запознават по време на вечерно обучение.

Женят се през 1968 г., а Майк осиновява Джеф.

Заедно с Майк инвестира около $245 000 в проекта на сина си, което им носи 6% дял.

Съосновател е на Bezos Family Foundation, подкрепяща образование и ранно детско развитие.

