На 78-годишна възраст е починала Джаки Безос – майката на Джеф Безос. Тя си отива, заобиколена от семейството си, след дълга битка с деменция с телца на Леви - бавно прогресиращо дегенеративно заболяване на мозъка.
61-годишният Безос сподели в социалните мрежи, че майка му е загубила битката със заболяване, с което е била диагностицирана през 2020 г., съобщава People. „Тя почина днес, заобиколена от толкова много от нас, които я обичахме – нейните деца, внуци и баща ми“, пише той.
Заболяването на Джаки Безос
Деменцията с телца на Леви е мозъчно разстройство, което засяга мисленето, движението, поведението и съня. След болестта на Алцхаймер, тя е вторият най-често срещан вид деменция. В своята публикация Джеф Безос споделя повече за житейския път на майка си. Т
Джаки Безос става майка на 17 години. „Тя винаги даваше много повече, отколкото някога е искала за себе си“, пише той.
Децата на Джаки Безос
- Джеф Безос
Той е първородният син на Джаки. Джеф става известна личност в бизнеса, но за Джаки той остава преди всичко „нейното момче“.
- Кристина Безос
Тя е единствената дъщеря в семейството и по-малка сестра на Джеф. Тя избира по-тих и дискретен път, далеч от публичността, но играе важна роля във филантропските начинания на фамилията. Като съосновател на фондация „Семейство Безос“, Кристина активно подкрепя инициативи за образование и ранно детско развитие, а също така е била и ранен инвеститор в бизнеса на брат си.
- Марк Безос
Той е най-малкият от трите деца и съчетава професионална кариера с отдаденост на обществените каузи. Работил е в рекламния сектор, създал е собствена маркетингова компания и дълги години е бил ангажиран с фондация „Семейство Безос“. Марк е и доброволен пожарникар, а през 2021 г. участва в суборбитален космически полет заедно с брат си – преживяване, което семейството описва като символ на споделените им мечти и приключенски дух.
Почит от най-близките
Съпругата на Безос, Лорън Санчес Безос, не остана безразлична към семейната скръб. Тя също отдаде почит към Джаки Безос.
„Ще ни липсва ТОЛКОВА много. Обичам те“, пише Лорън.
В свое изявление фондация „Семейство Безос“ описа Джаки като „предана майка“, която „винаги“ поставяше децата си на първо място.
„Джаки създаде пространство, където всеки се чувстваше в безопасност, чут и обгрижен. Независимо дали предлагаше чиния с храна, съвет или просто слушаше, тя имаше забележителен начин да накара хората да се чувстват като семейство“, споделят от фондацията.
Интересни факти за Джаки Безос
- Джаки ражда Майка Джеф на 17 години, докато още е в гимназията, и се бори да завърши въпреки ограниченията от училището.
- Започва работа като секретарка, а вечер учи.
- Завършва психология на 40-годишна възраст.
- С Майк Безос се запознават по време на вечерно обучение.
- Женят се през 1968 г., а Майк осиновява Джеф.
- Заедно с Майк инвестира около $245 000 в проекта на сина си, което им носи 6% дял.
- Съосновател е на Bezos Family Foundation, подкрепяща образование и ранно детско развитие.
