Борислав Лазаров - водещ на прогнозата за времето по bTV и обичан от всички зрители. Неговият професионален път в телевизията започва през 2002 г., когато се присъединява към екипа на bTV, а през годините работи като репортер, сценарист и водещ. Но какво не знаем за колоритния образ на Боби? Подготвили сме ви 10 значими факта за живота на участника в предаването "Traitors: Игра на предатели"

Ето кои са едни от най-интересните моменти в живота на Борислав Лазаров

1. Започва да се занимава с журналистика още на 17 години.

2. Избира да изучава специалност "Кинознание" в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

3. В продължение на 10 години е радиоводещ и музикален мениджър в радио "Витоша" и радио "Експрес".

4. Има засилен интерес към загадъчни, свръхестествени явления, извънземни и от малък колекционира информация за тях.

5. Автор на репортажи за загадките на науката, космически открития и мистика.

6. Запален киноман и меломан.

7. Огромен почитател на "Междузвездни войни".

8. През 2019 година започва да води прогнозата за времето по bTV, в екипа на Стаси Цалова и Натали Трифонова.

9. Бил е сценарист в „Шоуто на Слави“ по bTV.

Снимка: Радостина Колева

10. Водил е документална поредица "Факти и Мистерии".

Вижте повече за Traitors: Игра на предатели във видеото тук и най-отгоре:

