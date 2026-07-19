Футболният свят вече брои часовете до големия финал на Световното първенство 2026. В неделя милиарди зрители ще насочат поглед към сблъсъка между Аржентина и Испания – мач, който мнозина определят като мечтан финал заради огромната класа, история и звездите, които двата отбора събират.

Това не е просто битка за световна титла - срещата противопоставя два различни футболни свята: страстта на Аржентина срещу прецизния стил на Испания. От едната страна е действащият световен шампион, а от другата – европейският първенец.

Допълнителен заряд носи и символиката на поколенията. За мнозина това може да бъде последният световен финал на Лео Меси – човекът, която промени историята на футбола. Срещу него е младото лице на Испания - Ламин Ямал, смятан за един от най-ярките таланти на новото поколение.

Но подготовката за големия мач не се изчерпва с прогнози и анализи. По целия свят феновете превръщат футболната вечер в истински празник. Една от най-хубавите традиции преди подобни големи финали е приготвянето на автентични национални ястия като знак на уважение към двата отбора. Затова, на масата ще сложим аржентинска фугаса (Fugazza) - пухкав лучен пай с моцарела и испанско пиле с чесън (Pollo al Ajillo).

А по bTV тече поредицата „Кулинарно Световно“, в което Шеф Влади Тодоров повежда зрителите на кулинарно пътешествие, представяйки във всеки епизод по една емблематична рецепта от държавите, участващи в Световното първенство по футбол.

Фугаса

Ако търсим нещо автентично, различно от най-популярните аржентински специалитети, фугаса е чудесен избор. Това е традиционно ястие с италиански корени, превърнало се в една от емблемите на Буенос Айрес. Представлява дебела, пухкава питка, покрита с карамелизиран лук, моцарела и ароматен риган – идеална за споделяне по време на футболен мач.

Необходими продукти (4–6 порции)

За тестото:

500 г брашно

7 г суха мая

300 мл хладка вода

2 с.л. зехтин

1 ч.л. захар

1 ч.л. сол

За плънката:

3 големи глави лук

250 г моцарела

2 с.л. зехтин

1 ч.л. сушен риган

сол и черен пипер на вкус

Снимка: instagram/super.recetass

Начин на приготвяне

Смесете маята със захарта и хладката вода. Оставете за около 10 минути, докато шупне. Добавете брашното, солта и зехтина и омесете меко тесто. Покрийте и оставете да втаса около час.

Междувременно нарежете лука на тънки полумесеци и го задушете леко със зехтина за 8–10 минути. Не трябва да се запържва силно – само да омекне.

Разстелете тестото в намазнена тава с диаметър около 30 см. Разпределете нарязаната моцарела върху тестото, след което покрийте с лука. Поръсете с риган, сол и черен пипер.

Печете в предварително загрята на 220°C фурна около 25–30 минути, докато тестото стане златисто, а лукът леко се карамелизира.

Фугаса се поднася топла, нарязана на големи парчета, и е идеална за споделяне с приятели пред телевизора. Именно затова е сред любимите ястия за футболни вечери в Аржентина – семпла, ароматна и изключително вкусна.

Пойо ал ахийо

Това е една от най-обичаните домашни рецепти в Испания – крехко пиле, приготвено с много чесън, зехтин, бяло вино и ароматни билки. Ястието е лесно за приготвяне и е идеално за споделяне по време на финала.

Необходими продукти (4 порции)

800 г пилешки бутчета (обезкостени) или пилешки крилца

10–12 скилидки чесън

70 мл зехтин

150 мл сухо бяло вино

1 дафинов лист

1 ч.л. сладък червен пипер

няколко стръка пресен магданоз

сол и прясно смлян черен пипер

сокът от половин лимон (по желание)

Снимка: instagram/recetasparatodostv

Начин на приготвяне

Подправете пилето със сол и черен пипер. Загрейте зехтина в дълбок тиган и запържете леко целите, необелени скилидки чесън, докато станат златисти. Извадете ги временно.

В същата мазнина запечатайте пилето от всички страни до апетитен златист цвят.

Върнете чесъна в тигана, добавете дафиновия лист и поръсете с червения пипер. Налейте бялото вино и оставете алкохолът да се изпари за 2–3 минути. Намалете котлона, похлупете и гответе около 25–30 минути, докато месото стане крехко, а сосът леко се сгъсти.

Поръсете с наситнен магданоз и, ако желаете, добавете няколко капки лимонов сок за свежест.

Ястието традиционно се сервира с прясно изпечен хляб, който попива ароматния сос, или с печени картофи и свежа зелена салата.