Аржентина е на финала на Мондиал 2026, след като успя да победи отбора на Англия във втория полуфинал на Световното първенство по футбол в Мексико, САЩ и Канада! Ако сте фенове на Аржентина, вече сте празнували победата над Хари Кейн и компания. Ако сте фенове на Меси, вече знаете, че той постави още един рекорд. 39-годишната футболна икона не спира да бележи и да чупи нови рекорди - впечатляващо, нали?!

Снимка: Getty Images

Ако си мислите обаче, че головете са най-голямата любов на Меси - лъжете се. В сърцето му огромно място заемат...

ТЕЗИ ЧЕТИРИМАТА

Антонела Рокуцо

Зад блясъка на стадиона и бурните овации стои една тиха, но много по-дълбока емоция. За Антонела Рокуцо, половинката на Меси, неговите победи са в съвсем различно измерение.

Съпругата му и тримата му синове подкрепяха Меси от трибуните - всички облечени в синьо-бели фланелки. "Остави ни без думи!" - написа Антонела към снимките в Инстаграма си и понякога може би е най-добре човек да замълчи. Защото любовта, головете и рекордите казват всичко.

"Благодаря ти, Господи! Напред, Аржентина! Към финала!", не скри вълнението си Рокуцо към снимките, които сподели в Инстаграм профила си след победата на Аржентина над Англия.

Антонела и Лео се срещат още като деца в родния си град Росарио. Запознава ги братовчед на футболиста. И въпреки крехката възраст и честите пътувания - Меси замина за Испания, за да играе в отбора на Барселона, искрата, разпалила се между двамата никога не угасва.

Както казват бабите от селските пейки - освен красива и умна.

Снимка: instagram/antonelaroccuzzo

Тя има почти четиридесетте милиона последователи в Instagram и е една от аржентинките инфлуенсъри с огромно влияние. Сърцето на „империята“ на Антонела е Enfans, марката детски дрехи, която тя основава през 2014 г. заедно със сестра си Паула, братовчедка си Андреа и майка си Патриция. Става и лице на брандове, създаващи висококачествена козметика – като Guerlain и Lancôme, а по-късно и за Tiffany & Co.

През 2022, след като Аржентина стана шампион на световното по футбол в Катар, Антонела беше тази футболна съпруга, която прегърна и целуна купата. Тя благодари на целия отбор за това, че са показали как човек никога не трябва да се отказва и винаги да се бори до края:

"Най-накрая се случи - световни шампиони. Ние знаем за какво страдахме в течение на много години, какво искахме да постигнем."



Световното първенство по футбол 2022 се проведе в Катар. Като финалът се игра между Аржентина (с капитан Лионел Меси) и Франция (с капитан Юго Лорис). Тогава Аржентина стана шампион за първи път през XXI век и за първи път от 1986 г. насам.

Тиаго Меси

За да отбележи първата бременност на съпругата си, Меси поставя топката под фланелката си, след като отбелязва гол за Аржентина в победата с 4:0 срещу Еквадор на 2 юни 2012 г.Това се случва 2 седмици преди бременността й официално да бъде потвърдена.

Той е най-големият син в семейството. Роден е в Барселона на 2 ноември 2012 г., е най-големият син на Лионел Меси и Антонела Рокуцо. Израства в среда, силно свързана с футбола, като животът му е разделен между Европа и Съединените щати според клубната кариера на баща му. Естествено е, че започва да се занимава с футбол.

Стартира в академията на „Барселона“, където Меси прекарва най-голямата част от професионалната си кариера.

Тиаго, който ще навърши 14 години на 2 ноември 2026 г., продължава развитието си в една от най-бързо растящите футболни академии в Мейджър Лийг Сокър, докато изгражда собствен път в спорта. Лионел Меси многократно е подчертавал, че не оказва натиск върху синовете си да следват професионална кариера. И все пак - генът си е ген!

Наскоро Тиаго Меси спечели още една титла с Интер Маями в Пунта Кана, докато баща му чупи рекорди на световното.

Снимка: Getty Images

Матео Меси

Води се за най-палавият в семейството, но кое дете не е?! Матео е средният от тримата синове на Меси и Антонела. Роден е на 11 септември 2015 г.

Снимка: Getty Images

Матео често се появява на трибуните на стадионите, за да подкрепя баща си. Като по-малък е един от любимците на феновете, заради смешните физиономии, които прави, издаващи силните му емоции.

Чиро Меси

Той е най-малкият син, едва на 8 г. Той също вече е тръгнал по стъпките на баща си в света на футбола. В детския си отбор носи фланелка с номер 10, заради баща си.

Снимка: Getty Images

На турнир за деца до 8 години отбелязва важни голове и впечатлява с изпълнение на свободен удар. Феновете на Меси го сравняват с баща му, заради някои сходства в техниката на игра.

„Надявам се един ден да имаме момиче“, заяви при раждането на Чоро щастливият татко. И защо пък не?