Актрисата и певица Нети Добрева разкри как поддържа форма, подобрява подвижността си и изглежда зашеметяващо на 50. Тайната се крие в т.нар. крокодилски упражнения на хималайския учител и гуру Свами Дев Мурти, който е определян като най-силния човек в света.

За Нети обаче по-важно от самото упражнение е постоянството. Тя споделя, че изпълнява движенията от години и те отдавна са се превърнали в неразделна част от ежедневието ѝ. Актрисата не пропуска практиката си дори по време на лятната почивка и показа как тренира край морето.

„Най-ценното в тях е ротацията на тялото – главата се завърта в едната посока, а тазът и краката – в другата. Това движение освобождава напрежението в гръбначния стълб, подобрява подвижността и ми носи усещане за лекота и жизненост“, споделя тя.

Снимка: Facebook

Нети определя упражнението като простичко, но ефективно, когато се изпълнява редовно.

Как Нети изпълнява упражнението

В демонстрацията си певицата сяда на земята с изпънати напред крака. Поставя единия върху другия, като ходилото на горния крак застава между палеца и втория пръст на долния. След това завърта горната част на тялото и главата в едната посока, а краката – в противоположната.

Нети обръща специално внимание и на ритмичното вдишване и издишване. След завършването на серията сменя позицията на краката и повтаря същия брой ротации на другата страна.

Снимка: Facebook

„Понякога най-простите упражнения са тези, които ни дават най-много – стига да ги правим с постоянство“, категорична е актрисата, която през септември ще навърши 51 години.

Освен с музиката си Нети остава разпознаваема и с ролите си на малкия екран. Сред запомнящите се нейни превъплъщения е д-р Красимира Жекова – акушер-гинеколог и директор на болницата в сериала на bTV „Вяра, надежда, любов“.

Малкият фитнес уред, който носи навсякъде

Само дни по-рано Нети показа и кой е най-важният тренировъчен аксесоар в багажа ѝ – фитнес ластиците. Компактни и лесни за пренасяне, те ѝ позволяват да тренира почти навсякъде.

„Независимо дали съм на път, на плажа или вкъщи, с тях поддържам мускулите си силни, стегнати и гъвкави“, признава изпълнителката на „Луната спи“.

Снимка: Facebook

Нейният подход е прост: не са нужни сложни уреди или дълги часове във фитнеса, а движение, което носи удоволствие, и постоянство, което го превръща в навик.

Нети е привърженик и на ледените душове, които също поддържат тонуса на тялото, прочетете повече тук:

Вижте във видеото какво споделят Нети и Иво Димчев за новата си песен: