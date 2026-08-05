В проекта „Жената като муза“ влиза Елица Великова. До нея застават още 20 забележителни, истински вдъхновяващи жени, всяка със своята история, сила и присъствие. Те са предизвикани да облекат смокинг – символ на увереност, характер и елегантност. Да се погледнат в огледалото и да видят едновременно силата и женствеността, които носят.

Проектът се осъществява с партньорството на Institut Esthederm - премиум бранд, вдъхновен от науката за здравето и дълголетието на кожата.

КОЯ Е ЕЛИЦА ВЕЛИКОВА?

Арттерапевт, основател и директор на Институт за изкуство и терапия, София и водещ на семинари, обучения и терапевтични групи.

Магистърска степен по Експресивна арт терапия от European Graduate School, Саас – Фе, Швейцария и по психология от American University of London, UK.

От 2004 г. работи с възрастни, деца и двойки, като използва методите на семейната терапия, системните семейни констелации, терапия на детски травми и експресивните изкуства в индивидуална и групова терапевтична работа.

„Женатa като муза" е емоционален и естетически проект за жените, които са силни, чувствителни, борбени и истински. Създаден е с благодарност и уважение към личностите, които не просто се появяват в живота на Станимира Янакиева, която е двигател на проекта, но са неин ориентир като светлина, спомен и вдъхновение.

"Алхимикът на душата.

Елица е една от онези музи, които не просто вдъхновяват – те преобразяват. Тя има способността да вижда отвъд повърхността, да достига до най-дълбоките пластове на човешката същност и да открива онова, което има нужда да бъде излекувано и осъзнато.

Тази муза е специална за мен, защото успява да шлифова всяка част от мен, която има нужда от промяна – не за да ме превърне в някой друг, а за да ме приближи до най-истинската версия на самата мен.

Тя е музата, която знае как да отвори душата, да чуе нейните тихи послания и да извади на светло онова, от което тя има нужда. Със своята мъдрост, интуиция и дълбоко разбиране за човека, Елица превръща вътрешното пътуване в процес на красота и осъзнаване." - Станимира Янакиева

На 12.09.2026, в семинара "Силата да си жена", Станимира Янакиева – автор и стилист на проекта „Жената като муза” и Елица Великова – психолог и арттерапевт, ще дръпнат завесата и ще погледнат отвъд визията. Станимира Янакиева ще разгледа външния образ като език, чрез който разказваме кои сме и как искаме да бъдем видени от света. Елица Великова ще ни поведе към съдържанието – към вътрешния свят, убежденията, емоционалната устойчивост и личната сила, които придават смисъл и истинност на всеки образ. Защото когато външното и вътрешното се срещнат, се ражда не просто естетическа визия, а истинско присъствие – образ, който вдъхновява, оставя следа и разказва историята на жената такава, каквато е.

Къде : Sense Hotel Sofia

: Sense Hotel Sofia Кога: 12.09.2026 10:00

Всички снимки разгледайте в Галерията.

Гледайте повече във видео интервюто ТУК.

Автор и концепция: Станимира Янакиева

Продуцент: Станимира Янакиева

Видео оператор и монтаж: Кристина Костова

Фотограф: Петя Чолакова

Бекстейдж фотограф: Юлияна Барон

Асистент стилист: Кристин Кошаревска

Организация и коoрдинация: Александра Димова

Гримьор: Гергана Пащрапанска

Фризьор: Надя Илиева



Локация: Junó Hotel Sofia

Основен партньор: NAOS Bulgaria (BIODERMA-Institut Esthederm-Etat Pur)

Партньори на проекта: Tech Industria Bulgaria / Teadore / L'Oreal / Veuve Clicquot / Flowers&Co / House of Atana