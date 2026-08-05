Елица Великова е арттерапевт, който ежедневно се докосва до необятния свят на женската душевност - жените, които са безпределни в чувствата си, крайни в емоциите, понякога хаотични, понякога устойчиви. Тя е част от проекта "Жената като муза" на Станимира Янакиева - за жените, които са силни, чувствителни, борбени и истински.

В проекта Станимира Янакиева събира 20 забележителни и вдъхновяващи жени, предизвикани да облекат смокинг и да видят в огледалото едновременно силата и женствеността си. Това е колекция от ярки женски присъствия – всяка със своя история и характер. Заедно те изграждат образа на модерната, интелигентна и вдъхновяваща жена на 21 век.

"Силата да си жена" е еднодневно бутиково събитие в рамките на проекта, на което Елица Великова и Станимира Янакиева ще представят 4 теми:

Жената като източник на енергия

Жената като сила и устойчивост

Жената зад образа

Жената като вдъхновение - за себе си и за света

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