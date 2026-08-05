Международният ден на светофара се отбелязва всяка година на 5 август в чест на първия електрически светофар в света.

Тази система от цветни светлини може и да изглежда на пръв поглед елементарна, но всъщност е едно от най-значимите инженерни постижения на съвременната епоха. Спасила е милиони животи, правейки движението по пътищата много по-безопасно.

Защо точно 5 август

На този ден през 1914 г. първият електрически сигнал за регулиране на движението е инсталиран на кръстовище в американския т град Кливланд, Охайо, разкразват от Аwareness Days. Цветовете червено, жълто и зелено са заимствани от железопътната сигнализация, където се използват десетилетия преди да бъдат въведени в пътното движение. Идеята е на Лестър Уайър, който е пътен полицай и изобретател.

Това събитие поставя началото на нова ера в управлението на градския трафик. Въвеждането на стандартизирани сигнали за движение променя начина, по който хората се придвижват в градовете, и значително допринася за намаляването на пътните инциденти.

Светлините сигнали без които не можем

Вероятно малцина от нас си дават сметка колко важна е ролята на светофара в големия град. Затова този ден е повод да си припомним това.

Преди появата на светофарите натоварените кръстовища често били хаотични и опасни места. Автомобили, велосипедисти и пешеходци се движели едновременно без ясна система за регулиране. Катастрофите били чести, а с бързото увеличаване на броя на автомобилите в началото на XX век необходимостта от по-добър контрол върху движението ставала все по-неотложна.

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След въвеждането на светофара в Кливланд и последвалото разпространение в други американски градове, броят на смъртните случаи при пътни инциденти намалява с над 50% - само до 1930 г. Това се превръща в едно от най-значимите постижения за обществената безопасност, свързани с едно технологично изобретение в историята на транспорта.

Днес светофарите са неизменна част от градската среда по целия свят. Съвременните системи се управляват от компютри, използват сензори и камери - анализират трафика в реално време и да променят сигналите според натоварването по пътищата.

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Как да отбележим деня

Вероятно няма да успеем да посетим мястото на първия светофар. Но пък следващия път, когато пресичаме най-близкия булевард, може да обърнем внимание на това устройство. И да се замислим как бихме живели без него. Това може да ни провокира и научим повече за историята на градското планиране и инженерните решения.

И да се замислим как бихме живели без него. Това може да ни провокира и научим повече за историята на градското планиране и инженерните решения. Денят е подходящ повод да поговорим с децата за значението на цветовете на светофара и правилата за безопасно пресичане. Може да ги накараме дори да го нарисуват – всъщност, той нерядко присъства в детските рисунки.

Може да ги накараме дори да го нарисуват – всъщност, той нерядко присъства в детските рисунки. Снимка на интересен светофар от нашия град или любопитен факт за историята му, споделена в социалните мрежи, може да бъде начин да се включим с в глобалния разговор по темата.

Може ли да има светофар, който свети само с червени и жълти светлини? Вижте експеримента в един германски град:

