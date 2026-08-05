„Грехове и рози“ („Güller ve Günahlar“), един от най-успешните турски сериали от последните години, направи своята премиера в ефира на bTV Story. Епизодите му вече се излъчват всяка делнична вечер от 20:00 ч. – като са достъпни 7 дни преди ефир онлайн на VOYO.

Сюжетът на сериала съчетава семейна драма и емоционална любовна история, която поставя героите пред изпитания, способни да променят живота им завинаги. А главните роли са поверени на големите турски звезди Джемре Байсел и Мурат Йълдъръм.

За новото поколение фенове на турските сериали Джемре Байсел е познатото лице от „Лейля: Любов и справедливост“, но Мурат Йълдъръм е актьор с история, която започва отдавна. Българските зрители го помнят от „Гордата Аси“, но зад емблематичните му роли стои интересен живот - с голяма любов, семейно щастие и нови предизвикателства на екрана.

Снимка: instagram/gullervegunahlar

Любовната история с Иман Елбани

Днес 47-годишният актьорът е не само звезда от успешни сериали, но и отдаден съпруг на Иман Елбани и баща на малката Мирей. Двойката сключва брак през 2016 г., а няколко години по-късно, през октомври 2022 г., посреща и първото си дете.

Любовта между Мурат и Иман започва като истинска приказка. Тя е родом от Мароко, носителка на титли от конкурси за красота и жена, която успява да спечели сърцето на един от най-популярните турски актьори. Срещат на снимачната площадка на драматичния сериал "Азиз”, който се снима в периода 2021-2022 г.

Въпреки звездния си статус, двойката показва, че за тях най-ценни са малките семейни мигове – празници у дома, пътувания и време с близките хора. През годините двамата неведнъж са споделяли романтични снимки, с които показват, че връзката им остава силна.

Любимата роля - тази на баща

Ролята на баща се оказва една от най-важните в живота на Мурат. Актьорът признава, че появата на дъщеря му променя изцяло света му и че връзката между баща и дъщеря има специална емоционална сила, пише Turkiye Gazetesi.

Мирей дълго време остава далеч от публичността, тъй като родителите ѝ предпочитат да пазят личния ѝ живот. Рядко публикуват нейни снимки, стремейки се да ѝ осигурят нормално детство, далеч от любопитството на медиите. Все пак, през 2025 г. семейството отпразнува третия рожден ден на момиченцето с красиво празненство, като тогава Иман Елбани сподели кадри от специалния ден.

От инженерните науки до голямата сцена

Преди да стане едно от най-популярните лица на турската телевизия, Мурат Йълдъръм има различен път. Той завършва машинно инженерство в Техническия университет в Йълдъз, но страстта му към изкуството постепенно го отвежда към театъра и актьорството.

Още като студент започва да участва в театрални постановки, а талантът му скоро е забелязан. Първите му телевизионни роли поставят началото на кариера, която през годините го превръща в едно от водещите имена в турските сериали.

Голямата му популярност идва с роли в продукции като „Аси“, „Рамо“, „Азиз“ и „Теşkilat“, където показва различни страни от актьорския си диапазон.

Във видеото - вижте кадри от сериала „Грехове и рози“:

