Халил Ибрахим Джейхан е известен не само с таланта и успешните роли в турските сериали, но и с бурния си любовен живот, който често привлича вниманието на феновете и таблоидите. Турският актьор е една от звездите в телевизионната поредица „Лейля: Любов и справедливост“, където влиза в ролята на Туфо.

Вече повече от месец драматична история с елементи на психологически трилър вълнува и българската публика – и се излъчва всяка делнична вечер по ефира на bTV Story, както на VOYO.

Кой е Халил Ибрахим Джейхан

Той с право може да се определи като е един от най-популярните и обичани актьори в Турция днес. Роден в Сивас, той започва кариера на модел и за рекордно кратко време завладява всички медии с харизмата си. Дълги години работи като модел – след като печели конкурса „Най-добър модел на Турция“ през 2007 г.

Занимава се и с музика – има няколко авторски сингъла, а често работи и като текстописец за други турски музиканти.

След години в модните среди започва и актьорската му кариера.

Жените в живота на актьора

Любовният живот на 43-годишния Джейхан винаги е заемал челните страници на турските таблоиди. Което е странно, предвид че актьорът никога не е парадирал с личния си живот, дори нещо повече - той никога не е потвърдил официално своя връзка.

Въпреки това преса му приписва всевъзможни романтични отношения – включително и с известната турска актриса Съла Тюркоглу, с която се запознават покрай работни ангажименти. Въпреки разгорещените слухове, никой от тях не е признавал публично, че са двойка.

През 2025 г., турските социални мрежи съобщиха, че Халил има ново гадже – актрисата и модел Рюя Чорич. Папараци дори го заснемат, докато той излиза с нея от нощен клуб в Истанбул – което предизвика горещи коментари онлайн. Актьорът, раздразнен от появата на снимките, поискал репортерите да ги изтрият, обвинявайки ги в намеса в личния му живот.

И тази връзка не беше официално потвърдена от нито една от страните, замесените в нея.

Още много спекулации са се появявали през годините – породени от появявания на Халил с мистериозни жени, повечето от които се оказваха негови колежки или приятелки, без романтични отношения.

