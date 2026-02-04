Гонджа Вуслатери започва снимките на сериала „Лейля: Любов и справедливост“ през 2024 г., година, която донася няколко важни промени в личния ѝ живот. Това е годината, в която се омъжва и става майка за първи път. Епизодите на турския сериал можете да гледате всеки дечничен ден 20:00 ч . по bTV Story, както и на Voyo.

Коя е Гонджа Вуслатери?

Тя е родена на 2 септември 1986 г. в Бурса. Пълното ѝ име е Назлъ Гонджа. Тя е от черкески и арабски произход, дъщеря на подофицер. Прекарва част от детството си в Бурса, а друга част - в Адана. След развода на родителите ѝ през 1998 г. се мести в Истанбул. От 8-годишна възраст посещава курсове по актьорско майсторство. Актьорската ѝ кариера започва едва на 12 години, когато получава първата си роля в популярен по това време телевизионен сериал. След това учи театър в Арт центъра „Мюдждат Гезен“.

Гонджа Вуслатери се омъжи за Левент Яшар през март 2024 г. Съпругът ѝ е държавен служител. Той няма връзка със света на изкуството. Подробности за точната му работа не са оповестени публично. Смята се, че е на около 40 години.

Това не е първият брак на актрисата - в периода от 2015 до 2018 г. тя е била омъжена за звуковия редактор Едип Бурак Ердоган.

През април тя роди дъщеря си Ася, изпитвайки радостта от майчинството за първи път.

„Има толкова много неща, които човек може да научи от детето си. Децата те образоват. Виждаш собствените си грешки. Това е шанс за всички нас“, каза актрисата, която дори напусна централния квартал Джихангир, място, което много обичаше, заради дъщеря си. Гонджа Вуслатери спомена в интервю: „Преместих се в Сариер, за да можем да излизаме в гората. В градината ми има бобри, лисици, белки.“

Популярни роли и отдаденост към работата

Вуслатери започва професионалната си актьорска кариера със сериала „Ruhsar“ (1998). Тя печели популярност с ролята на леля Васфие в сериала „Yalan Dünya“. Тя е позната и с ролите си в „Kaybedenler Kulübü“ и „Bornova Bornova“.

Гонка Вуслатери е отслабнала с 23 килограма след раждането, подготвяйки се за ролята на Нур в телевизионния сериал „Лейла: Любов и справедливост“. Кърменето ѝ е помогнало да се върне към физическата си форма преди бременността, каза тя в интервю.

Вуслатери, която играе интригуващ и безмилостен герой в сериала, ставаше обект на множество дискусии в социалните мрежи с всяка своя сцена. Актрисата беше високо оценена за достоверността, която успя да внуши на екрана.

