Персонажът Кая Албора, изигран от актьора Атакан Йозкая в сериала „Далечен град“, е спечелил публиката в няколко страни с решителността, с която се бори за жената, която обича.

Кой е Атакан Йозкая?

27-годишният Атакан Йозкая спечели голяма популярност благодарение на изключителната си игра в турския сериал „Далечен град“. Според турските медии той е успял да събере впечатляваща фен общност, особено сред жените. Харизматичен, талантлив и стилен, Атакан сега е обект на рекламни предложения от множество различни компании.

Атакан Йозкая е роден на 29 юни 1998 г. в Истанбул. Първите си стъпки в света на актьорството прави чрез обучителни програми, организирани от община Малтепе, и завършва професионалното си обучение в актьорския факултет на университета Бейкент.

Кая Албора (героят на Йозкая в сериала), по-малкият брат на Джихан, е човек, с когото много млади хора могат да се асоциират. Той се влюбва в Зерин, но връзката им не е приета от семействата им. Кая ще трябва да се изправи пред много напрежения и екстремни ситуации, опитвайки се да спаси любовта на живота си. Химията между Атакан Йозкая и Дилин Дьогер, който играе Зерин, е съществен елемент за успеха на сериала.

Автентичният начин, по който двамата пресъздават емоциите, е високо оценен от публиката и критиците. Взаимодействията им на екрана са естествени и изпълнени с интензивност, дотолкова, че мнозина вярват, че са двойка и в реалния живот.

Финалът на „Далечен град“ в България се излъчи на 16 януари по bTV Story. Всички епизоди можете да гледате във Voyo.

Болезнена новина по време на снимките на сериала

През август 2025 г. актьорът загуби баща си. Колегите му на снимачната площадка останаха неотлъчно до него в този труден момент. Мустафа Йозкая почина на 63-годишна възраст след сърдечен удар, съобщават от ntv.com.tr.

