Гърция е една от най-предпочитаните летни дестинации за българите - близкото разстояние, красивите плажове и възможността за пътуване с автомобил я правят избор за хиляди семейства всяка година. Но освен правилата за скорост, паркиране и алкохол зад волана, има още един детайл, който шофьорите трябва да имат предвид - прекалено бавното шофиране също може да се превърне в нарушение.

Проблемът възниква, когато водачът без основателна причина намалява значително скоростта и създава опасност или затруднение за останалите участници в движението.

Какво гласи законът в Гърция?

Според гръцкия Кодекс за движение по пътищата водачът може да намали значително скоростта си само ако това не създава риск или пречка за останалите шофьори. При рязко или сериозно намаляване на скоростта водачът трябва предварително да предупреди останалите участници в движението - например чрез стоп светлините или друг подходящ сигнал.

Нарушенията попадат в категорията на санкционираните нарушения по гръцкия пътен кодекс.

Какво означава това?

Ако карате по-бавно по тесен островен път, планински участък или непознат маршрут - не сте в нарушение.

Ако намалите заради дупки, пешеходци, велосипедисти или опасна ситуация - също няма проблем.

Ако се движите много под нормалната скорост на натоварен път и зад вас се образува колона - може да привлечете вниманието на полицията.

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Минималната скорост по магистралите и скоростните пътища е 70 км/ч. Ако превозното средство не може да поддържа тази скорост, водачът трябва да премине на друг път, където е разрешено по-бавно движение.

Знакът за минимална скорост е кръгъл, със син фон и бяло число, показващо най-ниската разрешена скорост. Съгласно чл. 23 от закона, водачите не могат неоснователно да възпрепятстват движението, а нарушение се установява, когато превозно средство се движи необичайно бавно без основателна причина.

Особено внимание трябва да имат туристите, които наемат автомобили на острови като Тасос, Крит, Корфу, Родос или Закинтос. Там пътищата често са тесни, с много завои и резки изкачвания, а местните шофьори обикновено познават трасетата по-добре и се движат по-уверено.

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Не само скоростта се следи!

През последните години Гърция засилва контрола върху нарушенията на пътя. Страната планира разширяване на мрежата от камери за наблюдение, които да следят различни нарушения като превишена скорост, преминаване на червен светофар, използване на телефон зад волана и неправилно паркиране.

Затова, ако пътувате до южната ни съседка с автомобил, е добре да не разчитате само на навигацията, а да се съобразявате с реалните условия на пътя.

В кои други държави могат да ви санкционират за прекалено бавно шофиране?

Гърция не е единствената страна, в която бавното каране може да бъде проблем. В Германия например правилата забраняват движение с неоправдано ниска скорост, когато това пречи на нормалния поток на движение. На практика водач, който без причина кара прекалено бавно и създава задръстване или опасни ситуации, може да бъде санкциониран.

Подобни правила съществуват и в Белгия, където водачите не могат да възпрепятстват движението с необосновано ниска скорост. На магистрали има и изисквания за минимална скорост за определени превозни средства.

В САЩ и Австралия също има разпоредби срещу т.нар. impeding traffic - когато автомобил се движи толкова бавно, че пречи на останалите участници в движението.

В какъв размер е глобата, ако миеш кола на улицата в Гърция? Вижте отговора в следващото видео.