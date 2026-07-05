Ако това лято сте избрали Гърция, но все още се колебаете коя дестинация да посетите, защо не оставите зодията да ви подскаже? От космополитни острови до тихи заливи с кристална вода – всяка зодия има своето идеално място.

Независимо дали вярвате в астрологията, или просто търсите вдъхновение за следващото си пътуване, тези предложения могат да ви помогнат да откриете ново любимо място в южната ни съседка.

Най-подходящата дестинация в Гърция за лятна почивка според зодиака

Овен

Енергичните Овни трудно издържат дълго на едно място. За тях перфектната почивка е изпълнена с приключения, различни плажове, красиви гледки и възможности за активен отдих.

Подходящи дестинации: Крит и Родос.

Телец

Телците ценят спокойствието, комфорта и добрата храна. За тях ваканцията означава кристално чисто море, живописна природа и уютни таверни.

Идеални места: Закинтос, Кефалония и Лефкада.

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Близнаци

Любознателните Близнаци винаги търсят нови места и интересни истории. Те обичат да съчетават плажа с разходки и културни забележителности.

Вашият остров: Самос – родното място на Питагор.

Рак

Раците обичат познатите места и семейната атмосфера. Те предпочитат спокойни острови, които носят усещане за уют и безгрижни летни спомени.

Подходящ избор: Скопелос, Скиатос и Алонисос.

Лъв

Лъвовете не крият слабостта си към лукса. Те търсят стилни хотели, оживени плажове, красиви залези и места, където винаги се случва нещо интересно.

Топ дестинации: Миконос, Санторини и Парос.

Дева

Девите предпочитат спокойствие пред шумните курорти. Те търсят красиви, по-малко известни места, където могат истински да си починат.

Перфектният избор: остров Куфониси – една от скритите перли на Цикладите.

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Везни

За Везните почивката е комбинация от романтика, красиви гледки и приятна компания. Те обичат живописни места с атмосфера и възможности за вечерни разходки.

Вашето място: Милос – островът на Афродита.

Скорпион

Скорпионите харесват по-тихи и мистични дестинации, далеч от туристическата суматоха. Те са привлечени от места с история и особена енергия.

Подходящ остров: Патмос – мястото, свързвано с написването на „Откровението на Йоан“.

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Стрелец

Стрелците винаги искат да откриват нови хоризонти. За тях всяка почивка трябва да носи различно преживяване и усещане за свобода.

Добър избор са: Пелопонес или Елафониси.

Козирог

Козирозите предпочитат практичните решения. Те не държат да пътуват надалеч, а избират сигурни и леснодостъпни места, където могат истински да си отпочинат.

Идеални дестинации: Халкидики, Кавала, районът около Солун или остров Тасос.

Водолей

За Водолеите най-важното е добрата компания. Те обичат динамиката, новите запознанства и възможността всеки ден да откриват различни места.

Подходящ остров: Антипарос.

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Риби

Рибите мечтаят за тишина, уединени плажове и тюркоазено море. Те се чувстват най-добре сред красиви природни пейзажи, далеч от шума.

Вашата гръцка приказка: остров Паксос. Според древногръцката митология той се появил, след като бог Посейдон откъснал част от Корфу с тризъбеца си, за да създаде свое романтично убежище.