Гърция е от онези места, които българите преоткриват всяко лято. Близка като разстояние, позната като култура и кухня, но достатъчно разнообразна, за да предлага различно преживяване при всяко посещение. За българските туристи тя отдавна не е просто удобна алтернатива за морска почивка, а цяла палитра от летни възможности – от кратък уикенд край морето до дълго островно приключение с история, гастрономия и впечатляващи природни пейзажи.

Важно е да се има предвид, че през последните години Гърция постепенно въвежда нови мерки за управление на туристическия поток в най-натоварените райони. Част от популярните острови вече работят при по-строги правила за устойчив туризъм, а някои дестинации ограничават определени туристически дейности заради свръхпосещаемостта.

ТОП 5 дестинации в Гърция, които си струва да посетите това лято

1. Халкидики

За хиляди българи Халкидики остава първият избор за лятна ваканция в Гърция. Причината е проста – съчетава сравнително кратко пътуване с отлични плажове, разнообразни места за настаняване и добра туристическа инфраструктура.

Трите ръкава предлагат различни преживявания. Касандра е по-оживена и подходяща за активна почивка, Ситония привлича с по-спокойна атмосфера и красиви природни гледки, а районът около Атон добавя историческа и духовна стойност към региона.

Халкидики е сред малкото места, които успяват да бъдат едновременно подходящи за семейства с деца, млади хора и любители на по-спокойния туризъм. Именно тази универсалност го прави толкова предпочитан от българските туристи.

Тасос е едно от най-лесно достъпните островни преживявания за българите. Само кратко пътуване с ферибот е достатъчно, за да попаднете в различна атмосфера – по-спокойна, по-зелена и по-близка до природата.

Островът е известен със своите борови гори, които достигат почти до брега, кристално чистите води и спокойния ритъм на живот. Той е предпочитан избор за семейства, двойки и всички, които търсят почивка далеч от шумните курорти и масовия нощен живот.

Тасос предлага рядко срещан баланс между достъпност, природна красота и сравнително разумни цени, което го превръща в една от най-добрите опции за летен отдих близо до България.

Снимка: Василена Красимирова

3. Лефкада

Ако има място в Гърция, което изглежда сякаш е излязло от туристическа картичка, това е Лефкада. Плажове като Порто Кацики, Егремни и Катизма редовно попадат в класациите за най-красиви в Европа. Тюркоазените води, високите варовикови скали и дивите заливи създават пейзажи, които трудно могат да бъдат забравени.

Голямото предимство на Лефкада е, че островът е свързан с континентална Гърция чрез мост, което елиминира необходимостта от ферибот. Това прави достъпа по-лесен в сравнение с много други гръцки острови.

Лефкада е идеална за хора, които искат впечатляваща природа, повече движение и усещане за истинско бягство от ежедневието.

Снимка: istockphoto

4. Корфу

Корфу е една от най-елегантните гръцки островни дестинации. Тук плажовете са само част от преживяването. Старият град, включен в списъка на ЮНЕСКО, носи силно венецианско влияние, а тесните улички, площадите и старите крепости създават атмосфера, която трудно може да бъде открита другаде в Гърция.

Островът предлага отлична комбинация между културен туризъм и морска ваканция. През деня можете да разглеждате исторически забележителности, а вечерта да се наслаждавате на гледки към Йонийско море и традиционна гръцка кухня.

Корфу е чудесен избор за хора, които искат повече съдържание и разнообразие от обичайната плажна почивка.

Снимка: iStock

5. Крит

Крит е най-големият гръцки остров и по-скоро прилича на отделен свят, отколкото на типична островна дестинация. Там могат да се открият едни от най-красивите плажове в Средиземноморието, древни археологически обекти, впечатляващи планински маршрути и кулинарни традиции, съхранени през вековете.

Градове като Ханя и Ираклион предлагат различна атмосфера – от романтични пристанища до оживени градски центрове с богата история. Любителите на природата могат да посетят Самарийското дефиле, а тези, които се интересуват от история, ще открият наследството на минойската цивилизация.

Ако трябва да бъде посочена една гръцка дестинация, която доминира в международните туристически предпочитания тази година, това определено е Крит. Според последните данни на Асоциацията на гръцките туристически предприятия (INSETE) и GWI Travel за 2026 г. островът остава сред най-търсените райони в страната и е предпочитан от туристи от едни от най-важните европейски пазари. Експертите обясняват лидерската му позиция с рядко срещаната комбинация от природни дадености, исторически забележителности, качествена туристическа инфраструктура и богато кулинарно наследство, които превръщат острова в дестинация, способна да предложи значително повече от стандартна морска почивка.

Как да изберете подходящата дестинация?

Ако търсите бърз достъп и максимално лесна организация, Халкидики и Тасос остават най-практичните решения за българските туристи.

остават най-практичните решения за българските туристи. Ако мечтаете за впечатляващи плажове и драматични морски пейзажи, Лефкада трудно може да бъде надмината.

трудно може да бъде надмината. За почивка с повече история, архитектура и средиземноморски чар Корфу е сред най-добрите варианти.

е сред най-добрите варианти. А ако искате ваканцията ви да се превърне в истинско пътешествие, изпълнено с разнообразни преживявания, Крит остава може би най-пълноценната гръцка дестинация.

Какво показват тенденциите през 2026 г.?

Според актуалните анализи и решения на гръцките власти през 2026 г. все по-голямо внимание се отделя на устойчивия туризъм и ограничаването на свръхнатоварването в най-посещаваните райони като Санторини, Миконос, Родос и части от Крит. Пътуващите все по-често се насочват към по-спокойни острови и региони, където могат да получат по-автентично преживяване и по-малко струпване на туристи.

За българските туристи това означава, че ранните резервации, внимателният избор на период за пътуване и интересът към по-малко популярни дестинации ще бъдат сред ключовите фактори за една по-спокойна и качествена лятна почивка през 2026 година.

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