С яркото слънце, което дори през октомври достига 23 градуса, редица забележителности и вкусна средиземноморска кухня, Атина се откроява като една от най-щастливите дестинации в света.

Пътуването днес вече не се свежда само до посещение на паметници или отсядане в луксозен хотел. Пътешествениците вече търсят преживявания, които да подхранват тяхното собствено чувство за благополучие. В този контекст платформата BookRetreats създава своя Индекс на щастливите почивки - класация, разработена съвместно с американския психолог д-р Датило Райън.

Заедно те оценяват 47 дестинации според пет фактора, които научно е доказано, че стимулират хормоните на щастието:

излагане на слънце

качество на съня

здравословно хранене

време, прекарано сред природата

физическа активност

По тези показатели Атина заема четвърто място в света, непосредствено след Лисабон, Хелзинки и Орландо.

Слънцето – естествен източник на щастие

Приятният климат на Атина е основната причина за високата ѝ позиция в класацията. С над 2700 слънчеви часове годишно, гръцката столица предлага на посетителите си много топлина и светлина. Това стимулира производството на серотонин – хормон, жизненоважен за регулирането на настроението и съня.

Тази светла среда естествено насърчава хората да прекарват повече време навън –разхождайки се из тесните улички, разглеждайки забележителности или просто наслаждавайки се на храната и напитките в уютните кафенета и ресторанти на открито.

Снимка: iStock

Град, достъпен за пешеходци

Градът е класиран като най-подходящата за разходки дестинация, получавайки перфектна оценка – 20 от 20 точки. Само за половин час ходене пеш, човек може да посети повечето от основните забележителности - Акропола, Храма на Зевс, стадион Панатинайкоос и зелените алеи на Националната градина.

Добре известно е, че ходенето стимулира ендорфините - невротрансмитери, които предизвикват мигновено усещане за радост и благополучие.

Снимка: iStock

Храна за тялото и ума

Атина пленява посетителите и с кулинарната си предложения. Почти 10% от ресторантите в града предлагат здравословни, балансирани менюта – нещо, което не може да се сравни с никоя друга дестинация. Средиземноморската диета, богата на плодове, зеленчуци, зехтин и риба, е известна с приноса си за физическото и психическото здраве.

Тази диета спомага за балансирана чревна микрофлора, ключов фактор за производството на допамин и серотонин.

Снимка: iStock

Между морето и социалния живот

Въпреки че Атина няма толкова зелени площи, колкото други европейски столици, близостта ѝ до морето напълно компенсира това. Само на няколко километра от центъра се простира Атинската ривиера – със златисти плажове и тюркоазени води.

Към това може да добавим и неповторимия гръцки дух на гостоприемство. Както и оживените кафенета, площадите, пълни с хора вечер, както и музиката, звучаща от терасите. Заради всичко тобва, Атина е мястото, което си струва да посетим.

Още за почивката в Гърция, която може да планираме и извън летния сезон - вижте видеото:

