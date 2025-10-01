Есента представлява преходен период, който плавно ни въвежда в зимата – време, когато ставаме по-малко физически активни и прекарваме повече часове у дома, особено следобед и вечер.

Зимните месеци носят по-ограничено разнообразие от свежи храни, по-често посягаме към по-калорични продукти, а в съчетание с понижена двигателна активност това води до чувство на изтощение, отслабен имунитет и увеличаване на телесното тегло. С края на лятото естествено възниква въпросът: как да се подготвим за зимата, така че да съхраним енергията си, да укрепим защитните сили на организма и да избегнем напълняването?

Макар лятото да е сезон, изобилстващ от плодове и зеленчуци, не бива да пренебрегваме богатството на цветни и хранителни продукти, които есента ни поднася. От тиква, кейл и зеле, през спанак и цвекло, до грозде и ябълки – този сезон ни дарява с голямо разнообразие от плодове и зеленчуци, които могат да изградят основата на пълноценен и балансиран хранителен режим.

Те са богати на витамини, минерали, фибри и антиоксиданти, подпомагащи здравето. Чрез съчетаване на зеленчуци или комбинации от плодове и зеленчуци можем да приготвим разнообразни салати, които е добре да присъстват редовно в менюто ни. Примери са освежаваща салата с ябълка, цвекло и орехи; салата от нахут с червен лук и чушка; или ароматна салата с рукола и печена тиква.

Освен салатите, в менюто можем да включим и супи, и яхнии, приготвени от сезонни зеленчуци – с месо или без. Тиквата, като едно от характерните есенни растения, може да бъде ценна съставка не само в салати, но и в супи и яхнии. Тя е богата на витамини и минерали, съдържа пектин и благоприятства храносмилателния процес.

Не бива да забравяме и тиквените семки, които имат висока хранителна стойност и лесно се добавят към салати или зърнени закуски. Също толкова полезни са супите от карфиол и броколи, както и комбинации от карфиол, моркови и манголд. Всеки от нас може сам да създава свои съчетания от есенни зеленчуци и да се наслаждава ежедневно на топли и засищащи ястия.

Най-голямото предизвикателство по отношение на храненето са следобедите и вечерите, които прекарваме вкъщи. Именно тогава най-често ни се приисква да изпием топла подсладена напитка – какао или шоколадово мляко – или да посегнем към парче сладкиш, шоколад или солени закуски.

Вместо тях понякога можем да изберем чай или каша от овесени ядки или елда, към която да добавим малко бадеми, плодове и канела, превръщайки я в вкусно и полезно ястие, пише още БГНЕС. В есенния период не бива да забравяме и за физическата активност. Въпреки по-кратките и студени дни, можем да се приспособим – било чрез включване в групови умерени тренировки, било с редовни самостоятелни разходки.

Балансираното хранене и умерената физическа активност не само ще ни помогнат да съхраним енергията си, но и чрез внимателен подбор на храните и правилно разпределение на храненията ще укрепим имунитета си.

Смяната на сезоните винаги носи със себе си предизвикателства, свързани с начина на хранене и двигателната активност. Преходът от типичното за лятото леко меню към хранене, съобразено с есента, невинаги е лесен.

