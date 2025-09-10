За мнозина вероятно краят на лятото означава и край на пътешествията до топли и слънчеви дестинации. Истината обаче е, че септември е перфектният период, в който може да се насладим на прелестите на „циганското“ лято - далеч от тълпите и с много по-умерени и приятни температури.

Затова никак не е късно да „стегнем“ багажа и да заминем още идния уикенд. При това съвсем недалеч от страната ни – където слънцето все още грее примамливо и ярко.

Остров Кефалония, Гърция

Най-големият гръцки остров в Йонийско море е истински рай - изпълнен с красиви плажни ивици и зашеметяващи пейзажи. През месец септември летните тълпи постепенно намаляват и атмосферата става значително по-спокойна.

Снимка: iStock

Кристално чистите води на плаж Митрос – един от най-красивите в цяла Гърция, величествените бели скали на бреговата ивица, маслиновите горички във вътрешността и живописните селца Асос и Фискардо предлагат идилична обстановка за релаксиращи слънчеви дни.

Тюркоазеният бряг на Егейско море, Турция

Турската ривиера, известна още като Тюркоазения бряг на Егейско море, е прочута с фините пясъчните плажове и яркосините кристални води. През септември температурите остават приятно топли – идеални за къпане в безбройните заливчета, пещери и лагуни.

Снимка: iStock

Регионът е и рай за любителите на историята и културното наследство – и когато не сме във водата, може да посетим значими исторически обекти като Ефес, където някога е стоял Храмът на Артемида, едно от 7-те чудеса на древния свят, замъка „Свети Петър“ в Бодрум, построен върху мястото на Мавзолея в Халикарнас през XV век и ликийските гробници в Демре.

Алгарве, Португалия

Със златистите си скали и фините пясъчни плажове, най-южната част на Португалия е предпочитана дестинация за онези, които търсят летните лъчи през септември. Въпреки че водите се охлаждат бързо, слънцето грее целогодишно в тази част на страната.

Снимка: iStock

Крайбрежни градове като Лагуш, Албуфейра и остров Тавира предлагат за всеки по нещо - морски курорти за едни, исторически забележителности за други и кулинарни изкушения за всички. Природният парк Коста Висентина, защитена зона с над 100 км диво крайбрежие, е истински оазис за любителите на природата.

Которски залив, Черна гора

Красива дестинация с живописни пейзажи, въплъщаващи европейския начин на живот. През септември температурите са меки - идеални за разходки из средновековните градове Котор (под закрилата на ЮНЕСКО) и Пераст.

Снимка: iStock

Това е и най-доброто време за каяк сред невероятната природа - зелените планини на Динарските планини, безбройните заливчета и проливи и високи скалисти хълмове.

Южна Корсика, Франция

Истинска средиземноморска перла с романтични плажове, селища, „кацнали“ върху скали и величествени планини. През септември повечето туристи са напуснали района, въпреки че морето остава топло – идеално за плуване и водни спортове.

Снимка: iStock

Природната красота на региона е наистина зашеметяваща – от плажовете на Роккапина до скалите на Бонифачо. Във вътрешността може да се натъкнем на живописни туристически маршрути, които предлагат чудесни възможности за приключения – дори и през есента.

Още за красивите мест, които предлага Черна Гора - във видеото:



