Ако някога сте мечтали да видите плаж с пясък в изумруденозелено, Папаколеа (Papakōlea Beach) на Големия остров в Хавай е мястото, което ще ви остави без думи. Това е едно от само няколко подобни кътчета в света, където може да наблюдавате необикновени цветове и магични нюанси на плажната ивица в зелено.

Къде се намира

Papakōlea Beach, наричан още Зеления плаж, се намира в южната част на Големия остров в Хавай, на по-малко от 5 километра до най-южната точка на САЩ. Простира се на дължина от само 50 метра. И макар да не е известен колкото други плажове на Хавай, той привлича множество туристи заради уникалния си цвят.

Името Papakōlea идва от хавайските думи papa kōlea, което означава „поля на дъждосвирците“. Около кратера през зимните месеци често се виждат мигриращи птици дъждосвирци. Те прекарват част от годината на Хавайските острови, преди да се върнат в арктическите зони за гнездене.

Снимка: Instagram/iStock

На какво дължи зеления си цвят?

Невероятният изумруден оттенък идва от минерала оливин – полускъпоценен камък, който е устойчив на ерозия и се натрупва в пясъка. Използва се в ювелирното изкуство. Оливинът се освобождава от разпадането на богатата на минерали вулканична скала, образувана преди около 49 000 години при изригването на кратера Пуу Махана. Оливинът е по-тежък от останалите частици пясък, затова остава на брега, докато по-леките се отмиват в морето. Когато слънцето огрее брега, пясъкът проблясва в различни нюанси – от златисто-зелено до наситено смарагдово.

Снимка: Instagram/iStock

Затова може да се каже, че туристите, които идват на Зеления плаж, буквално се къпят в скъпоценни камъни. Оливинът е наричан още „хавайски брилянт“.

Ако искате да го посетите

Ако планирате да отидете до Папаколеа, носете удобни обувки, вода и шапка – пътят е дълъг, а сянката е рядкост. Той се намира на 5 км от най-близкия паркинг и до него се стига само пеша. Пътеките са груби и неравни заради ерозия и незаконен достъп с превозни средства. От 2016 г. собственикът на земята, Държавната агенция на щата Хавай, се опитва да ограничи автомобилния достъп, но незаконното движение продължава, създавайки дълбоки коловози в почвата. Именно тази изолация и ограничението на достъпа пази плажа от масов туризъм.

Снимка: Instagram/iStock

Най-важното, ако посещавате Папаколеа - не вземайте пясък като сувенир. Освен че е незаконно, това застрашава крехкия баланс на тази уникална екосистема.

Вижте в анкетата ни къде предпочитат да ходят хората на море - в България или в чужбина:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK