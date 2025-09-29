Обичаната българска актриса Теодора Духовникова изрази огромното си възхищение от представянето на отборът ни по волейбол на Световното първенство във Филипините, където националите ни станаха вицешампиони и се окичиха със сребърните медали!

"От вчера никога не съм виждала толкова много хора около мен, които плачат. Плаче майка ми и баща ми, плачат децата ми, плача аз, плаче мъжът ми, плаче шофьорът на таксито днес и ми се извинява - “Извинявай, моето момиче, корав мъж съм, ама тия деца от волейбола… Разплакаха ме..!”, не крие вълнението си актрисата в социалните мрежи.

"Плачем всички. Плаче един цял народ. Плаче от радост. От неочакваната милост, която тия деца изсипаха към тоя хубав народ, който обикновено стиска сълзите и обидата си и гнева си. И се опитва да не плаче", пише още Духовникова.

"Благодарим ви, момчета! На игрището сега сте сребърни, следващият път - златни. Но в сърцата на цял един народ - златото вече никой не може да ви го вземе. Защото рядко този народ плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги", категорична е тя.

Вижте повече за триумфа на националния отбор по волейбол в следващото видео:

