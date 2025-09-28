Българският младежки национален отбор по волейбол е на финал на Световното първенство във Филипините! Този невероятен успех предизвика вълна от гордост и възторг в цялата страна, като обедини както феновете, така и видни личности от културата и спорта.

Класирането на младите ни „лъвове“ на финал предизвика истински фурор. Освен хилядите фенове, които напълно очаквано заляха социалните мрежи с поздравления, редица известни личности също споделиха своите емоционални и дълбоки коментари.

Захари Карабашлиев: Поклон пред родителите и сплотеността

Писателят Захари Карабашлиев отдаде специално внимание не само на волейболистите, но и на техните родители, чиито усилия остават скрити зад прожекторите. Той изтъкна, че този триумф е плод на дълъг път, който е познат само на семействата. Карабашлиев подчерта впечатляващата сплотеност на целия отбор, определяйки я като пример за подражание.

„Браво, хора! УСПЕХ утре!“, написа той в емоционалната си публикация.

Радослав Бимбалов: Новото поколение като антипод на 90-те

Креативният директор Радослав Бимбалов използва повода да направи рязък контраст между младите волейболисти и остарелите, според него, примери за успех в обществото ни. Той описва новото поколение спортисти като „нова порода“ – дисциплинирани, възпитани, културни и владеещи чужди езици, които са продукт на „ново българско съвремие“. Бимбалов изразява силна надежда, че именно тези талантливи младежи, а не „оскотялите дебелаци“ и „мутри в анцузи“, трябва да станат пример за своите връстници. В

Иван Неделчев: Шампиони още преди финала

Треньорът Иван Неделчев отиде далеч в своя анализ, като обяви българските волейболисти за шампиони още преди финала. За него истинската победа на момчетата не е свързана с медали, а с факта, че „успяха да направят нещо много по-голямо – обединиха нацията чрез добродетели“. Неделчев изтъкна болезнената истина, че в България спортна система няма и че нашите спортисти постигат успехи въпреки държавата, а не благодарение на нея. Неделчев призовава обществото да разбере, че „спортът не е снимка с шампионите, а работа за шампионите“.

Снимка: FIVB

Симеон Колев: Триумфът на младежите

Радиоводещият Симеон Колев също не пропусна да поздрави волейболистите, като насочи вниманието си изцяло върху личния успех на всеки един от младежите. Той подчерта, че този триумф е извоюван единствено с техния труд и усилия, без да споменава външни фактори или институции. Колев изрази искрената си радост, че е „скромен свидетел“ на този впечатляващ „полет“ на младото поколение.

Снимка: FIVB

„Благодаря ви за щастието, летящи младежи“, пише той.

Васил Терзиев: Млад, смел и обединен отбор

Кметът на София Васил Терзиев също се присъедини към вълната от поздравления. Той подчерта историческото значение на класирането.

„След 55 години, България е на финал“, пише той.

Василев изрази своето възхищение от младите волейболисти, които определи като „най-младият състав на Световното първенство“. Терзиев изтъкна, че момчетата са показали какво означава да си истински отбор – да си смел, обединен, да играеш блестящо в защита и да издържаш на напрежението, без да се огъваш. Като знак за подкрепа, той призова феновете да се съберат, за да гледат финала заедно и да дадат на „лъвчетата“ нужната енергия.

Редица общини организират гледане на мача на открито. Най-мащабната прожекция ще се състои в София, на площад „Александър Невски“, където феновете ще могат да подкрепят националния отбор заедно със свои приятели. Допълнителна информация за всички места в страната, където може да се гледа финалът между България и Италия може да видите тук:

Каква награда ще получи световният шампион по волейбол - вижте ето тук:

Какво каза треньорът на Италия преди финала по волейбол – вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK