Плажът Посиди се смята за един от най-красивите и най-снимани плажове на гръцкия полуостров Халкидики. Известен е с дългата си пясъчна ивица, която се простира дълбоко в морето, и това място привлича хиляди туристи от България, Македония, Сърбия и други балкански страни всяка година. Специфичен е с това, че в зависимост от прилива и отлива, променя формата си, така че никога не изглежда по един и същи начин. Там няма барове и шезлонги, но до плажа може да се стигне пеша през пясъка.

Това, което мнозина не знаят, е, че Посиди може да бъде много опасен за плуване, особено за неопитни плувци и семейства с деца.

Защо е опасен?

Най-голямата опасност идва от силните мъртви вълнения, които често се образуват около пясъчния нос. В самия край на носа морските течения се сблъскват от двете страни, което може да създаде непредсказуеми водовъртежи.

Особено рискови са дните, когато вятърът е силен или морето е бурно. Тогава могат да се появят така наречените разкъсващи течения, които могат да издърпат дори опитни плувци в открито море.

Много посетители посещават плажа Посиди заради атрактивните снимки, които са видели в социалните мрежи. Тясната пясъчна ивица, която се вдава в морето, изглежда зрелищно, така че много хора отиват до самия край, за да снимат или да плуват. Това обаче е най-рисковата част за влизане във водата. На някои места дълбочината се увеличава рязко, а промяната в посоката на теченията може да бъде много бърза. Всяка година местните власти предупреждават туристите да бъдат внимателни и да не пренебрегват предупрежденията, когато се показват червени знамена.

Преди да влезете във водата, проверете състоянието на морето, следвайте предупрежденията на спасителите и избягвайте рисковите части на пясъчната ивица. По този начин ще можете да се насладите на едно от най-красивите места в Халкидики, като същевременно запазите собствената си безопасност и безопасността на вашето семейство.

Снимка: iStock

На какво трябва да обърнете внимание?

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