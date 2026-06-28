В студиото на предаването „Тази неделя“ разговорът този път се завъртя около театъра, новия спектакъл „Дами канят“ и дългогодишното творческо партньорство между двама от най-популярните български актьори - Калин Врачански и Асен Блатечки. Между сцената, спомените за Стефан Данаилов, режисьорската работа и…няколко неочаквано лични откровения.

Новият проект е вдъхновен от класическия филм, но претворен за театралната сцена с различен почерк и енергия.

Създаването на спектакъла започва с идея, в която Врачански предлага на колегата си да изгради постановка, в която той да поеме главната роля. Първоначалната реакция е смесица от изненада и любопитство.

„Той предложи аз да направя представление, в което той да играе главната роля. Всичко е с връзки“, шегува се Блатечки.

Въпреки първоначалното колебание, екипът бързо открива силата на съвместната работа. Събрани са едни от най-разпознаваемите имена в българския театър и музика, а атмосферата на снимачния процес е определена като изключително хармонична.

„Зарадвах се, защото смятам, че Калин е перфектният актьор за тази роля.“

Интересен акцент е и изненадващото спокойствие в екипа, съставен почти изцяло от жени – нещо, което рядко се случва в дългите творчески процеси.

„Не съм очаквал 8 жени за месец и половина да не се скарат нито веднъж, да няма нито една клюка, нито една да не завижда на друга, нито една да не вземе мъжа на другата... беше странно.“

Между филма и театъра: уважение към класиката

Спектакълът стъпва върху добре познат филмов сюжет, но създателите категорично избягват директно копиране. Идеята е да се запази духът, но да се създаде нов сценичен език.

„Не се стремим да копираме начина на игра, стилистиката - това е филма, това е пиесата“, констатира Калин Врачански.

Въпреки това остават намигвания към оригинала, включително култови сцени, които обаче са още по-забавни на театралната сцена.

Споменът за първата им среща със Стефан Данаилов

Една от най-емоционалните части на разговора е посветена на Стефан Данаилов – личност, оставила дълбока следа у поколения актьори. Двамата актьори споделят лични спомени от работата и обучението си при него.

„Той ни беше нещо като втори баща... имаше ни за свои деца, обгрижваше ни“, казва Асен Блатечки.

Спомените включват не само професионални моменти, но и човешка близост, подкрепа и житейски съвети, които остават за цял живот.

Въпреки интензивната работа и дългогодишното сътрудничество, между Врачански и Блатечки актьори липсват конфликти – нещо, което те самите определят като естествен резултат от уважението и общия език в професията.

Вижте цялото интервю в следващото видео.