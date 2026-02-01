Какво се случва, когато двама от най-харизматичните мъже на българската сцена решат да преминат заедно през деветте кръга на Ада? В предаването „Тази събота и неделя“ актьорите Калин Врачански и Тончо Токмакчиев разкриват тайните на новата мащабна постановка „Божествена комедия“.

Под режисурата на неподражаемата Лилия Абаджиева, те се впускат в приключение, което не е просто театър, а дълбоко лично пътуване. Ето какво се случва между двамата актьори на сцената и извън нея.

В търсене на смисъла

Двамата актьори признават, че се припознават в постановката повече от всичко. Калин в момента се намира точно в „средата“ на своето поприще, а Тончо е малко след него. Тази възраст, споделят те, носи промяна в светоусещането – време, в което човек спира да тича и започва да си задава сериозни въпроси за морала, смисъла на съществуването и нуждата да изкупим грешките си.

Смелост без примери

Постановката е историческа, тъй като това е първата пълна адаптация на ренесансовия епос за българската театрална сцена. Творческото предизвикателство е било огромно – актьорите дори са търсили филмови примери за вдъхновение, но са открили само стари ленти от началото на миналия век.

„Първоначално изпитвах страх как такъв мащабен текст, без ясна драматургична линия, може да се превърне в театър“, признава Тончо Токмакчиев. Но в ръцете на Абаджиева парчетата от пъзела се подреждат в зашеметяващ спектакъл.

Грехове на 700 години

Едно от най-силните послания на постановката е, че човешката природа не се е променила. Актьорите споделят своето изумление от факта, че алчността, корупцията и търговията с влияние, описани от Данте преди 7 века, са водещи теми и в днешните новини.

Въпреки мрачните кръгове на Ада, Калин Врачански вижда светлина. Той отбелязва, че в България има „събуждане“ сред младите хора, които търсят истински отговори и искат промяна на статуквото – нещо, което дава надежда, че Раят е възможен.

Едно приятелство зад кулисите

Освен професионален успех, „Божествена комедия“ ражда и едно ново приятелство. Преди репетициите в Шуменския драматичен театър, двамата са се познавали само бегло. Три месеца по-късно те са неразделни партньори. Калин не пести суперлативи за своя колега, определяйки Тончо като „пример и учител“ на сцената. Повече чуйте във видеото ето тук:

