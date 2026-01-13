Една от най-разпознаваемите български актриси – Яна Маринова, ще вземе участие в специална театрална постановка в Германия. Става дума за „Формата на нещата“ от Нийл Лабют – един спектакъл, който провокира съзнанията и ни кара да си зададем важни въпроси. Въпроси, които разнищват вътрешния ни морален компас и тотално изменят възприятията ни.

Какво става, когато разбием представата си за съвършенство и свалим идолите си от пиедестала?

Кога любовта се превръща в експеримент?

Какво определя личните ни избори?

Постановката ангажира с отговори точно на тези житейски въпроси. „Формата на нещата“ е част от проекта за „Създаване и представяне на театрално представление „Формата на нещата“ в платформи на изкуствата на ЕС“ по НПВУ. Участието на Яна Маринова придава особена тежест и разпознаваемост на спектакъла, като актрисата за пореден път открито демонстрира интереса си към роли, които излизат извън рамките на комерсиалното и засягат дълбоки човешки и етични теми. Самата тя споделя ексклузивно пред Ladyzone, че за нея е важно да умеем да виждаме нещата такива, каквито са в реалността, а не да издигаме на пиедестал фалшиви идоли, които изглеждат „перфектни“ и тотално успешни във всичко, което правят, но уви това е само привидно.

Изкуството като експеримент и морална граница

„Формата на нещата“ е пиеса за онези човешки, близки неща, които вълнуват всеки от нас. Темата за самооценката, за личните граници, приятелството, любовта“, споделя Яна Маринова.

От друга страна спектакълът показва и опасността от влиянието и манипулацията. Как да ги разпознаем? Кога е истинско приятелство и кога – лична изгода? Какъв е пътят към себепознанието в свят, в който социалният образ често е по-важен от автентичността? Всичко това прави постановката особено подходяща за младежка и ученическа аудитория.

С участието си в този творчески проект тя затвърждава позицията си на актриса, която задава житейски въпроси и търси отговори чрез актьорската си игра. Провокира умовете, навлиза в душите и оставя трайна следа у зрителя.

Снимка: Личен архив

Кога и къде?

„В Берлин гостуваме на 22 януари 2026 г., а в Хамбург – на 14 февруари 2026 г., благодарение на любезната подкрепа на Катя Костова за Арт Театър – Берлин. Последното представление, което е организирано единствено и само за ученици и техните преподаватели с вход свободен, ще се състои на 16 февруари в Театро: Отсам канала. Като информация за записване могат да намерят на Фейсбук страницата на „Формата на нещата“. От април вече зрителите ще могат да гледат представлението с продажба на билети, но тепърва ще съобщим кога и къде. Също така представленията са с вход свободен и за хора в неравностойно положение, като това се организира допълнително, благодарение на съдействието ни с Йоана Колева и Jamba – Хъб на възможностите“, разказва Яна Маринова.

Театър, в който има смисъл

Режисьор на постановката е Кристиана Бояджиева, а в актьорския състав, освен Яна Маринова, участват още Йордан Ръсин, Яна Кузова и Теодор Папазов. Представлението е реализирано по проект „Създаване и представяне на театрално представление „Формата на нещата“ в платформи на изкуствата на ЕС“ по НПВУ.

