На 92-годишна вързаст е починал големият български актьор Иван Несторов, съобщиха от Съюза на артистите в България във Фейсбук.

"Пътя си Нагоре пое актьорът Иван Несторов!

Роден на 22 октомври 1933 година, той бе познат от множество роли в театри в страната, телевизионен театър, кино и в последните години с роли в Младежки театър "Николай Бинев" . На този кадър е Дядото в "Копче за сън". Неуморен участник в клуба "Артисти със сребро в косите" почти до последния си миг. Ще запомним благородството и високия му дух", написаха колегите му.

Кой е Иван Несторов?

Обичаният актьор Иван Несторов е роден и израства в гр. Павел баня. Прави първите си стъпки в театралното изкуство в казанлъшкото читалище „Искра”. След като е увлечен по актьорското майсторство, Несторов кандидатства във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”. Първоначално е приет в класа на Стефан Сърчаджиев, но тъй като се налага да отбие военната си служба, при завръщането си в Театралното висше училище попада в класа на проф. Боян Дановски. След завършването си е изпратен по разпределение в Драматичен театър в Силистра. Там той прави своя театрален дебют в спектакъла „Всяка есенна вечер”.

Първа роля, а след нея дълъг творчески път

Първата му роля на софийска сцена е на Капитан Естанислао Браво в „Почивка в Арко Ирис” от Димитър Димов. В Младежкия театър Несторов е имал възможността да работи с режисьори като Младен Киселов, който му поверява ролята на Тригорин в „Чайка” от А. П. Чехов и Андрей Аврамов в постановката му „Случайната смърт на един анархист” от Дарио Фо, където влиза в образа на Началник на полицията.

Иван Несторов неведнъж е разказвал, че въпреки възможността да си партнира с редица големи творци, за него един „от най-търсещите и провокативни режисьори, с които е имал шанса да работи е Николай Люцканов”. Освен на театралната сцена, Иван Несторов е снимал и в киното.

Кино и телевизионни роли:

Диверсант ("Петимата от "Моби Дик" - 1970, реж. Гр. Островски, Т. Стоянов)

Чобана, Кантонерът Пешо ("Герловска история" - 1971, "Като белязани атоми" - 1979 реж. Гр. Островски)

Йордан ("Кръгове на обичта" - 1972, реж. К. Илинчев)

Шампионът ("Автостоп" - 1972, реж. Н. Петков)

Боян ("Игрек 17" - 1973, реж. В. Цанков)

Председателят на комисията, Хирург ("Самодивско хоро" - 1976, "Дунав мост" реж. Ив. Андонов)

Поклонението пред Иван Несторов ще се състои в сряда, 21 януари, от 12:30 ч. в храма „Св. Седмочисленици“.

