Скръбта има корени, любовта – цветове! „Албион“ - една различна постановка, която изследва вътрешния свят на човека. Обичаната актриса Койна Русева играе в пиесата в Младежки театър "Николай Бинев", София и днес споделя подробности в студиото на „Тази събота“.

Вътрешният затвор на човека – да останеш или да разкъсаш оковите?

Койна Русева кани зрителите на постановката, която ще разбули тайни. "Една мистична градина, актьори, които през цялото време играят в „терариум“ – метафора, която репрезентира собствените ни вътрешни ограничения, демоните, на които служим, и избора дали да останем в тези граници, или да ги разрушим“, обяснява обичаната българска актриса.

Сравнявайки образа си с многобройните други роли, които е изиграла, Койна Русева открито споделя:

„Аз имам жестокия късмет да играя различни персонажи.“

За мечтите и копнежите, които имат цвят

„Хубаво е човек винаги да продължава да има мечти – така съхранява живеца в себе си. Нека ги има, нека бъдем като децата и да умеем да се изненадваме“, казва актрисата.

„Радвам се, че все още мога да се изненадвам в работата си. Не съм позволила на рутината да ме съсипе“, добавя тя.

Койна Русева споделя още, че в изграждането на всеки артистичен образ има подводни камъни, но когато работиш с любов, няма трудности в играта. Постановката „Албион“ на Марк Бартлет може да гледате на 25 и 27 януари в „Младежки театър“ – София.

Повече от разговора с Койна Русева - гледайте във видеото най-отгоре.

