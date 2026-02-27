Доли Партън сподели неочаквана новина с феновете си, разкривайки, че детска болница, разположена в Източен Тенеси, ще бъде кръстена в нейна чест. 80-годишната певица се обърна директно към феновете си, във видео в социалните ѝ мрежи. Кънтри изпълнителката сподели новината със стил - облечена в бляскав бял гащеризон със златни детайли и мотиви на пеперуди.

„Винаги съм вярвала, че всяко дете заслужава шанс да расте здраво, изпълнено с надежда и заобиколено от любов. Тази вяра ме събра с невероятните хора в Детската болница в Източен Тенеси“, започна тя в посланието си.

„В продължение на близо 90 години техните екипи предоставят състрадателни грижи. Те гледат на децата не просто като на пациенти, а като на ценни животи. Всеки от тях има история и бъдеще“, продължи Партън.

„Толкова съм развълнувана да споделя, че Детската болница в Източен Тенеси се превръща в... познайте какво? Детска болница „Доли Партън“. Ура!“

По-късно певицата на „Jolene“ сподели в изявление, че за нея е „чест да стои редом до тази болница, да внесе повече надежда, повече утеха и повече изцеление на децата и семействата“.

„Имайки късмета да израсна в планините на Източен Тенеси, рано научих какво означава да се грижим един за друг“, добави тя. „Всяко дете заслужава грижи от световна класа, обгърнати от доброта и любов. Феновете ѝ се трогнаха от каузата ѝ и бързаха да споделят любовта си в секцията за коментари, като един написа: „Заслужена чест“, а други добавиха:

„В момента плача.“

„Доли, ти си най-добрата от нас“

„Не я заслужаваме“

„Нека всички се опитаме да бъдем повече като Доли.“

Снимка: Getty Images

Болницата първоначално е открита през 1937 г. и има основна роля в педиатричните услуги в региона. Президентът и главен изпълнителен директор Мат Шефер сподели в изявление колко значимо е новото преместване за Детската болница „Доли Партън“. „Това е повече от промяна на името“, обясни той. „С подкрепата на Доли ние засилваме мисията си да предоставяме педиатрични грижи от световна класа на семействата, като гарантираме, че всяко дете, което прекрачи прага ни, получава лечението, което заслужава.“

Доли е една от най-активните знаменитости филантропи и от дълги години е посветена на това да прави живота по-добър за децата по целия свят. Кънтри суперзвездата никога не е имала свои деца, но е любяща леля на своите племенници и племеннички. Тя сподели със списание Saga, че една от причините, поради които никога не е имала деца с покойния си съпруг Карл Дийн, е била натовареният ѝ график с участия.

Снимка: Instagram

„Когато сте млада двойка, си мислите, че ще имате деца, но това просто не беше едно от онези важни неща за мен“, каза тя. „Имах кариера и музика, и пътувах. Ако имах деца, щях да си остана вкъщи с тях. Сигурна съм, че щях да се тревожа до смърт за тях.“

„Винаги казвам, че Бог не ми е позволил да имам деца, за да могат всички деца да бъдат мои“, добави тя.

