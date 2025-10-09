Доли Партън направи емоционално разкритие пред феновете си за здравословното си състояние и за трудния период след загубата на съпруга си Карл Дийн, с когото бяха женени близо 60 години.

"Искам да знаете, че съм добре"

Във видео, публикувано в Инстаграм на 8 октомври, 79-годишната певица увери своите последователи и фенове, че се справя, макар и да преминава през изпитания.

„Искам да знаете, че съм добре,“ каза Партън. „Имам някои проблеми, както вече споменах. Когато съпругът ми Карл беше много болен – това продължи дълго и след като почина, просто не се грижех за себе си. Оставих много неща, за които трябваше да внимавам.“

Тя сподели, че по-късно, след като се е обърнала към лекар, ѝ е казано, че трябва да обърне внимание на здравословного си състояние. Не уточнява конкретно за какви проблеми става дума, но уверява, че не е нищо сериозно. „Наложи се да отменя някои ангажименти, за да мога да остана в медицинския център, където минавам на няколко лечения. Но исках да знаете, че не умирам. Не съм готова да си отида. Не мисля, че Бог е приключил с мен, и аз също не съм приключила с работата си“ - категорична е певицата. Повод за видеото стана публикация на нейната сестра Фрида Партън , в която тя сподели, че е прекарала цялата нощ в молитва за Доли.

„Мнозина от вас знаят, че тя не се чувства добре напоследък. Вярвам в силата на молитвата и помолих всички, които я обичат, да се молят с мен“, казва Фрида.

По-малко от две седмици преди видеото си, Доли Партън обяви в Инстаграм профила си, че отлага планираната си резиденция в Лас Вегас. Концертите, първоначално насрочени за декември 2025 г., ще бъдат преместени за есента на 2026 г. Съпругът ѝ Карл Дийн почина на 3 март 2025 г. в Нешвил на 82-годишна възраст.

„Прекарахме много прекрасни години заедно. Думите не могат да опишат любовта, която споделяхме повече от 60 години. Благодаря ви за молитвите и съчувствието“, сподели в този труден момент Доли. В интервю през май за Entertainment Tonight, Партън разказа за последните години от живота на съпруга си: „Той страдаше много през последните години и част от мен е спокойна, че вече е в мир. Но, разбира се, има и част от мен, която ще го тъгува завинаги. Ще ми липсва всеки ден до края на живота ми“ - казва тя.

