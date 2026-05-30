Финалът на „Вяра, надежда, любов“ наближава, а актрисата и певица Нети Добрева отправи трогателно послание към всички, които са били част от проекта. Артистката сподели кадри от снимачната площадка под формата на видеоклип, под звуците на саундтрака на сериала - песента в изпълнение на покойната Ваня Костова „Искам тази нощ нещо да ти кажа“.

В публикация във Facebook тя сподели, че зрителите предстои да видят предпоследния и последния епизод на поредицата, а за нея това е моментът да каже едно голямо „Благодаря“, както и започна своето обращение в поста си в социалната мрежа.

Актрисата благодари на създателите на историята, на сценаристите и режисьорите, които са помогнали героите да оживеят на екрана. Специално място в думите ѝ заема и снимачният екип, който тя описва като съставен предимно от млади, вдъхновени и талантливи професионалисти.

„Хора, които работеха с професионализъм, уважение и сърце. Хора, които се грижеха за нас и всеки ден ни напомняха, че това, което правим, има смисъл и стойност“, пише тя.

Нети не пропуска да изрази признателността си и към своите колеги, с които е споделила месеци работа пред камера.

Снимка: Лилия Йотова

„Благодаря на колегите актьори. За партньорството, за доверието, за споделените емоции, за приятелствата, които се родиха по време на този път. За мен беше чест и истинско удоволствие да бъда част от този състав“, споделя тя.

Най-сърдечните думи обаче са отправени към зрителите на сериала. Според актрисата именно тяхната емоционална връзка с героите е най-голямото признание за труда на целия екип.

„За един актьор няма по-голямо признание от това историята да достигне до сърцата на хората“, казва Нети.

Тя отбелязва, че фактът, че зрителите са обсъждали, защитавали, критикували и обичали персонажите, сякаш са истински хора, е доказателство, че всички заедно са си свършили работата.

Финалните епизоди на „Вяра, надежда, любов“ ще бъдат излъчени тази седмица от 22:00 ч. по bTV, а феновете вече коментират в социалните мрежи, че ще им липсват героите и историите от сериала.

Зрителите могат да очакват напрегнат финал. Светла ще бъде преследвана от кошмари и знаци, които сякаш предупреждават за нещо фатално. Катя ще се изправи пред болезнени съмнения относно Филип в момент, когато напрежението около бременността ѝ нараства. Междувременно стара тайна ще се окаже свързана с хора, за които никой не е подозирал.

Разследвания, предателства и жажда за мъст ще извадят наяве престъпления, останали дълго скрити. Сделка за имунитет ще заплаши да разруши цели схеми, а герои, смятани за недосегаеми, ще бъдат принудени да се борят за оцеляването си.

Финалните три епизода ще преминат под знака на раждания, загуби, съдбоносни решения и шокиращи обрати. Любовни връзки ще се разпадат, семейства ще бъдат изправени пред невъзможни избори, а една истина ще промени завинаги живота на няколко поколения.

Не пропускайте финалните епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ в събота и неделя от 22:00 ч. по bTV. За най-нетърпеливите те са налични във VOYO ден преди телевизионната премиера.

Нети за актьорската професия и уроците по пиано като малка (откъс от "Един ден с Нети") - вижте в следващото видео.