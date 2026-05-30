Трите деца на принц Уилям и принцеса Катрин – Джордж, Шарлот и Луи – са принудени да спазват строго правило в семейния им дом в Аделаида, независимо колко лошо е времето във Великобритания. И въпреки че много хора си мислят, че детството на децата с кралско потекло е значително по-бляскаво, то не се различава толкова от това на останалите малчугани по света.

Въпреки че са сред най-сниманите деца в света по време на официални изяви, в ежедневието семейство Уелс възприема стил на възпитание, много по-близък до този на обикновените семейства - игри на открито, кални дрехи и ограничено време пред екраните.

Какво е правилото, наложено на децата?

Според източници, пишат от PRO.tv, близки до кралското семейство, и експерти по грижи за деца, запознати с рутината на семейството, трите деца трябва да прекарват време навън всеки ден, под наблюдението на бавачката си Мария Борало, дори когато вали проливен дъжд.

Уилям и Катрин съзнателно са искали Джордж, Шарлот и Луи да не растат в „кралски балон“, където всичко е перфектно, защитено и прекалено официално.

„Те искат малките да се наслаждават на същите прости удоволствия като другите британски деца: катерене по дървета, каране на колела по кални пътища, игра с кучета и прибиране у дома с мръсни дрехи след ден, прекаран навън“, обяснява източникът.

Той добавя, че семейството вярва, че здравословното детство трябва да включва свобода, чист въздух и физическа активност, а не време, прекарано постоянно заобиколени от персонал, смарт устройства и кралски протокол.

Според източника, много хора са изненадани да научат, че малките членове на кралското семейство трябва да излизат навън, независимо от времето.

„Ако вали, решението е просто: обуват си ботушите и палтата и излизат навън. Катрин вярва, че устойчивостта и самочувствието се развиват чрез игра на открито“, казва тя.

Принцесата вижда мръсните ръце, одрасканите колене и мокрите дрехи като признаци на активно и здравословно детство.

Семейството се премести в вилата „Аделаида“ в Уиндзор през 2022 г., търсейки по-спокоен живот далеч от централен Лондон.

Друг кралски източник твърди, че това правило отразява постоянната загриженост на принцеса Катрин за емоционалното развитие на децата и връзката им с природата.

Въпреки че Джордж, Шарлот и Луи се радват на огромни привилегии, принцесата е решена те да не растат в изкуствена или прекалено защитена среда.

„Джордж е като животно в клетка, ако не излиза навън. Той има нужда да излезе сред природата“, споделя принц Уилям.

На публични събития принцът и принцесата на Уелс често се вижда да спазват строгите правила на кралския протокол с децата си, но у дома атмосферата се описва като много по-спокойна.

Страстта на семейството към дейностите на открито също съответства с подкрепата на принц Уилям за скаутското движение и екологичните каузи.

В документалния филм „Принц Уилям: Планета за всички нас“ Уилям обяснява, че любовта на децата му към природата го мотивира в работата му за опазването на околната среда.

„Когато видя децата си и страстта в очите им към природата, към насекомите или към това как пчелите произвеждат мед, осъзнавам колко е важно това“, казва той.