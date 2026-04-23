На 23 април рожден ден празнува чаровния принц Луи! Днес най-малкият наследник на принца и принцесата на Уелс навършва осем години. Като най-малкият от три деца (брат му - 12-годишния принц Джордж и сестра му - 10-годишната принцеса Шарлот), за принц Луи е рядък повод да се присъедини към семейството си по време на кралски ангажименти.

Въпреки това, той се е появявал многократно на публични събития и важни дни от кралския календар. За едно дете обаче тези формалности могат да бъдат много... скучни. Малкият принц определено се превръща в любимецът на публиката, като не спира да очарова през годините със своите атрактивни физиономии и забавни моменти.

Вижте най-запомнящите се снимки на принц Луи през годините:

80-годишнина от Деня на победата в Европа

По иначе мрачен повод, Луи не можа да устои да не разсмее майка си, докато отвлича вниманието със смешни гримаси, наблюдавайки прелитането на Бъкингамския дворец по случай 80-годишнината от Деня на победата в Европа през 2025 г.

Снимка: Getty Images

Принц Луи демонстрира игривите си отношения с по-големия си брат Джордж по време на същото честване на Деня на победата в Европа. Мигове след като Джордж се бореше с вятъра, отмятайки косата си от лицето, Луи започна да го имитира.

Снимка: Getty Images

Платиненият юбилеен конкурс

Да седи по време на дълго събитие е трудна задача за всяко малко дете, а принц Луи се погрижи да намери своето забавление в деня на конкурса за платинен юбилей през 2022 г., включително като изплези език.

Той дори се опита да прекъсне забележките на майка си, като буквално сложи ръка върху устата ѝ.

Снимка: Getty Images

Парадът "Trooping the Colour" през 2022 г.

Изглежда вълнението от военния прелет е било особено голямо, като принц Луи крещеше и си запушваше ушите, докато майка му изглежда искрено се забавлява.

Снимка: Getty Images

"Trooping the Colour" през 2023 г.

Когато става въпрос за летене, принц Луи преследва мечтата си. Той имитираше Червена стрела на балкона на Бъкингамския дворец по време на "Trooping the Colour" през 2023 г.

Снимка: Getty Images

Вижте още снимки в Галерията най-горе.