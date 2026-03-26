Зашеметяващата Кейт Мидълтън отново привлече вниманието с изискан и непоправим стил по време на последната си публична поява, като този път акцентът беше впечатляващата шапка, която моментално събра всички погледи.

Тя и съпругът ѝ, принц Уилям, присъстваха на интронизацията на първата жена, която застава начело на Англиканската църква в 1400-годишната ѝ история. Сара Мълали стана 106-ият архиепископ на Кентърбъри. Известно е, че на церемонията са присъствали две хиляди души, включително британският премиер Киър Стармър.

Стил със силно послание - Кейт винаги знае как да впечатли

За случая Кейт Мидълтън беше избрала елегантно палто от кашмир. Истинският акцент в тоалета обаче бе нейната шапка – черно-бял модел с широка периферия на дизайнерката Juliette Botterill. Това модно бижу привлече всички погледи и отново доказа, че Кейт е безупречна в стила си и никога не греши с модните си избори.

Снимка: Getty Images

Появата идва само седмици след запомнящ се момент между Кейт и принцеса Ан по време на службата за Деня на Общността в Уестминстърското абатство. Тогава двете кралски особи пропуснаха традиционната целувка по бузата при поздрав, тъй като голямата шапка на Кейт направила жеста почти невъзможен. Ситуацията предизвика усмивки и дори шеги, а моментът бързо стана популярен в социалните мрежи.

Снимка: Getty Images

Важна роля за бъдещето

Сара Мълали вече има добре изградени отношения с кралската двойка. Това е от значение, тъй като в бъдеще принц Уилям ще стане глава на Англиканската църква, а именно архиепископът на Кентърбъри традиционно извършва коронацията на британския монарх.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER