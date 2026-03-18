Кейт Мидълтън преживя изключително мил момент по време на събитията за Деня на Свети Патрик, ежегоден празник на ирландското наследство, който се отбеляза вчера – 17 март.

Виждайки насред събралото се множество едно малко момиченце, принцесата на Уелс коленичи, за да го поздрави, хващайки го за ръце. Детето остана очаровано от жеста и изрази вълнението си смеейки се и скачайки от радост.

Момичето, оказа се е 3-годишната дъщеря Виена на войник от Irish Guards – елитен пехотен полк, част от британската армия. Бащата, старши сержант Милс ръководеше барабаните и гайдарите по време на парада, състоял се в град Олдършот, който е един от основните центрове на армията.

„Развълнувана ли си?“ е попитала Кейт момиченцето, според The Independent. И я е похвалила, че има „красива коса“ и дори я аплодирала.

Снимка: Getty Images

А когато още една дъщеря на войник - 3-годишната Мила, се приближи до Кейт, принцесата побърза да я похвали за тематичните за празника зелена рокля и панделка.

Снимка: Getty Images

Самата Кейт присъстваше на парада, облечена в изумруденозелено палто и шапка в същия цвят. Тя носеше златна брошка с детелина на ревера си и добави свежи детелини за празничен завършек.

Косата на принцесата бе оформена в плитка и вдигната на кок - стил, който модните стилисти коментират, че е препратка към ирландското наследство и келтския фолклор.

Кейт Мидълтън подари детелини на присъстващите офицери и гвардейци, както и на талисмана на полка - ирландски вълкодав на име Търлоу Мор, по-известен като Шеймъс.

Снимка: Getty Images

Парадът завърши с тържествен марш, по време на който Кейт прие поздрав като полковник - роля, която пое от съпруга си принц Уилям през 2022 г., след преразпределение на кралските задължения и възкачването на крал Чарлз III на трона.

Снимка: Getty Images

След парада Кейт, усмихвайки се, вдигна тост с традиционна чаша Guinness с войниците и техните семейства. Тя отпи съвсем малка глътка - тъй като наскоро сподели, че вече не консумира много алкохол заради скорошното си тежко заболяване.

През 2024 г. Кейт обяви чрез Instagram видео, че се подлага на лечение от рак, Днес принцесата е добре, но така и никога не разкри публично конкретния вид или стадий на заболяването.

Още интересни моменти от парада, посветен на Деня на Свети Патрик и присъствието на Кейт Мидълтън, вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER