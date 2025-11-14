Крал Чарлз III на 77: Защо празнува рождения си ден два пъти в годината? (СНИМКИ)

Навършвайки 77 години, на 14 ноември, крал Чарлз III продължава вековната традиция - да празнува два рождени дни всяка година. Тази кралска приумица не е глезотия – това е 276-годишна традиция, родена от британския прагматизъм.

Това влиза в сила през 1748 г., още по времето на крал Джордж II, друго ноемврийско дете, което намира студеното и влажно време за неподходящо за празненства на открито. Той комбинира рождения си ден с летния военен парад „Trooping the Colour“ – практично решение, възприето по-късно от монарсите, включително Едуард VII.

Кралят празнува истинския си рожден ден, с частен празник в деня на 14 ноември и официалния си, публичен през юни. Отвъд удобството, традицията символизира елегантното разделение на мъжа от монарха: единият ден почита Чарлз като индивид, докато другият чества краля като институция.

Ето как се различават неговите частни и публични рождени дни.

Личен рожден ден

14 ноември е датата, в която Чарлз Филип Артър Джордж се ражда през 1948 г. в Бъкингамския дворец. За разлика от официалното честване, тази дата се провежда насаме със семейството и близките приятели, а не като голямо публично зрелище.

Снимка: Getty Images

Ноемврийско празненство

През 2023 г. например той организира вечерно събиране в лондонската си кралска резиденция, Кларънс Хаус, с най-близкото си семейство. Денят отразява човека зад короната – шанс да се отбележи изминаването на още една година далеч от изискванията на церемонията и обществения дълг, въпреки че официалните признания все още отекват в цялата страна.

Повече от личен ден с малки събирания, Чарлз превърна ноемврийския си рожден ден във възможност за служба. За 75-ия си рожден ден той стартира Coronation Food Project, национална инициатива за борба с разхищението на храна и бедността.

Неговата образователна благотворителна организация, The Prince's Foundation, проведе празнични събития в Highgrove и Dumfries House. Този подход измества фокуса от получаването на почести към службата, илюстрирайки неговата смесица от лична страст и обществен дълг.

Снимка: Getty Images

Официален рожден ден

Провеждано в третата събота на юни, по-специално заради по-голямата вероятност за хубаво време, това не е лично парти, а честване на Суверена като институция. Датата принадлежи не на Чарлз-човекът, а на Краля - вечната, неизменна длъжност, която той представлява.

Звукът на юни

Това публично честване, отбелязано с великолепния парад „Trooping the Colour“, служи като национален момент в чест на самата Корона. То е напомняне, че докато отделните монарси идват и си отиват, институцията, която те представляват, продължава, символизирайки приемственост и стабилност за нацията и Британската общност.

Това е зрелище с изключителен мащаб. Церемонията „Trooping the Colour“ включва над 1400 парадиращи войници, 200 коня и 400 музиканти, изпълняващи в масови оркестри. Спектакълът следва вековен протокол, като кралят инспектира войските си, преди да ги поведе в шествие по Мол.

Снимка: Getty Images

Денят кулминира в емблематичния момент, когато кралското семейство се появява на балкона на Бъкингамския дворец, за да наблюдава прелитането на Кралските военновъздушни сили, докато тълпи се събират отдолу.

По случай рождения ден на монарха споделяме негови редки детски снимки, които показват колко рано той попада под светлината на прожекторите - от първите му изяви пред камерите до игривите моменти с кралица Елизабет II и принц Филип.

Снимка: Getty Images/Instagram

Кадрите разкриват нежните моменти от първите му години и напомнят, че зад кралската титла стои момче, което расте пред очите на света.

Снимка: Getty Images/Instagram

Повече за празненствата по повод рождения му ден през годините - вижте в следващото видео.