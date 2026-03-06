Кейт Мидълтън направи изненадващо самостоятелно посещение в английския град Лестър.

По време на визитата, 44-годишната принцеса на Уелс отпразнува културата, общността и наследството на британско-индийската общност в града. Тя дори се опита да изпълни традиционен индийски танц – нещо, което ѝ се получи много добре.

Както винаги, принцесата бе изключително елегантна – в светлите си дрехи, включващи кремаво сако и съответстващо палто и плисирана рокля. А при пристигането си получи ефектна огърлица от перли и червени цветя.

Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън започна деня си с посещение на танцовата компания Aakash Odedra, след което премина през търговска улица, изпълнена с бижутерийни магазини, бутици за сари и модни магазини. „Истински празник на цветовете!“ отбеляза принцесата, докато разглеждаше традиционната женска индийска дреха.

Снимка: Getty Images

Тя опита и традиционен индийски чай в ресторант Bobby’s – семеен ресторант, кръстен на боливудски филм от 1973 г. И призна, че обича кориандър и че се справя „добре“ с пикантната храна. Също така отказа да сложи захар в чая си.

Снимка: Getty Images

По-късно следобед принцесата посети индуисткия храм Shreeji Dham Haveli, посветен на учението на Shrimad Vallabhacharya Mahaprabhuji. Там тя събу обувките си и участва в традиционен индийски танц.

Любопитно е, че Кейт и съпругът ѝ, принц Уилям в този ден бяха в противоположни краища на страната. Град Лестър е разположен в Централна Англия, докато Уилям бе на посещение в графство Корнуол в Югозападна Англия за Деня на Св.Пиран. Миналата седмица обаче те зарадваха феновете с общо посещение в Уелс, изпълнено с много романтични моменти.

Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън постепенно се връща към кралските си задължения, след като през януари миналата година разкри, че е в ремисия от рак. През 2024 г. тя премина курс на химиотерапия след поставена по-рано същата година диагноза.

