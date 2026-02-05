Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън избра Световния ден за борба с рака – 4 февруари, за да направи изключително лично обръщение. В емоционален видеоклип тя отрази собствения си опит с диагнозата, признавайки за моментите на „страх и изтощение“, които съпътстват това изпитание.

„Не сте сами“, заяви принцесата, използвайки официалния Instagram профил на кралското семейство.

Видеото включва кадри от посещението на Кейт в болницата The Royal Marsden през януари 2025 г. – лечебно заведение, на което тя и принц Уилям са патрони. В посланието си Катрин се обърна не само към пациентите, но и към техните близки.

„Мислите ми са с всеки, който е изправен пред диагноза рак, преминава през лечение или намира пътя към възстановяването. Ракът докосва толкова много животи. Не само пациентите, но и семействата, приятелите и лицата, които се грижат за тях и вървят редом с тях.“

Принцесата подчертава, че пътят към излекуването не е права линия: „Има моменти на страх и изтощение. Но също и моменти на сила, доброта и дълбока свързаност. Днешният ден е напомняне за важността на грижата, разбирането и надеждата. Моля ви, знайте, че не сте сами“, споделя Кейт.

Най-трудната година за Кейт Мидълтън

Снимка: Getty Image

Припомняме, че здравословните проблеми на Кейт започнаха през януари 2024 г. след коремна операция, за която първоначално се смяташе, че не е свързана с онкологично заболяване. Последващите изследвания обаче откриха наличие на рак, което наложи провеждането на превантивна химиотерапия.

През март същата година Катрин сподели новината със света, признавайки, че тя и Уилям са направили всичко възможно да преминат през това дискретно заради спокойствието на трите им деца – Джордж, Шарлот и Луи.

Снимка: Getty Images

След месеци на лечение, през януари 2025 г. принцесата официално обяви, че е в ремисия. „Облекчение е, че вече съм в ремисия и оставам фокусирана върху възстановяването си“, сподели тя тогава, като добави, че адаптирането към „новото нормално“ отнема време, но гледа с оптимизъм към бъдещето.

